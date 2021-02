"Sé que he fallado": Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears y Janet Jackson

Tras la polémica alrededor de Justin Timberlake tras el documental sobre Britney Spears, en la que hasta Janet Jackson terminó involucrada, el cantante pidió disculpas a ambas mediante un mensaje en Instagram.

Justin Timberlake, quien tuvo una de las relaciones más mediáticas de todos los tiempos a inicios de los 2000 al lado de Britney Spears, y que en 2004 fue invitado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que lideraba Janet Jackson, fue objeto de controversias por esos dos eventos pasados en su vida, esto tras el documental ‘Framing Britney’, que ha dado mucho de qué hablar entre televidentes y usuarios de internet.

Ahora, Justin Timberlake, siendo acusado de misoginia por la manera en que manejo amabas situaciones en el pasado, tomó su cuenta en Instagram para referirse a los comentarios que ha recibido y pedir disculpas a las dos cantantes.

“Me disculpo profundamente por aquellas veces en que mis acciones contribuyeron al problema, cuando hablé de más o no alcé la voz por lo que era correcto”, dijo. “Entiendo que me he quedado corto en estos momentos y que en muchas ocasiones me he beneficiado de un sistema que condona la misoginia y el racismo”.

Fue en 2002 cuando Britney Spears y Justin Timberlake terminaron una relación que comenzó en 1999. Al fin de esta, las acusaciones de él hacia ella por infidelidad (que hizo mediante un video musical y nunca de manera directa) comenzaron lo que fue el inicio de una ola de críticas y malas miradas hacia la cantante de ‘Toxic’, que con los años fueron aumentando con las declaraciones consideradas ‘misóginas’ de él, a quien acusan de intentar mantenerse en la relevancia gracias al romance que vivieron hace años.

Las críticas hacia Justin Timberlake por sus declaraciones que fueron recordadas en el documental ‘Framing Britney’ trajeron de regreso a la memoria del público aquel mítico show de medio tiempo del Super Bowl en 2004 , cuando Janet Jackson encabezaba el evento y él era invitado. El incidente en que el cantante arrancó accidentalmente una parte del vestuario de la hermana de Michael Jackson, dejando uno de sus senos al descubierto en televisión abierta en vivo, trajo repercusiones a la víctima del accidente, que vio su carrera decaer de un día a otro, mientras que el causante continuó sin repercusiones, y hasta tuvo su propio medio tiempo en el 2018.

“Específicamente quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me importan y respeto mucho a estas mujeres, y sé que he fallado”.

Las acciones pasadas de Justin Timberlake, tanto por hablar “a su beneficio” de su intimidad junto a Britney Spears, y por su falta de apoyo hacia Janet Jackson tras el incidente, han sido criticadas duramente por los fanáticos de ambas, y, luego del documental, el resto del mundo se fue también a su contra, acusándolo de misoginia, algo que él ahora admite en su carta abierta para el público y para la 'princesa del pop' y la cantante de ‘Rythm Nation’.

“La industria favorece a los hombres, especialmente a los hombres blancos, para que sean exitosos (…) Debido a mi ignorancia, no reconocía esto por lo que era cuando estaba pasando en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme a causa de otros siendo derribados”.

A pesar de sus disculpas públicas que algunos han aplaudido, otros han externado desconfianza y señalan que no son sinceras sino un movimiento para salvar su carrera del escándalo, y mencionando que es demasiado tarde para ellas.

“Sé que esta disculpa es el primer paso y no me absuelve del pasado (pero) quiero hacerme responsable de los errores que he cometido en todo esto y ser parte de un mundo que inspire y eleve a otros”, añadió.

