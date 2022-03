¿Se reconciliaron? Doña Rosa revela el íntimo regalo que le hizo su nieta Chiquis

México.- Una de las recientes polémicas dentro del mundo del espectáculo ha sido la interminable pelea que ha tenido la familia Rivera, pero todo esto parece que está por terminar, pues Doña Rosa, la madre de Jenni Rivera, ha lanzado un mensaje que ha dejado reflexionando a todos.

Resulta que a través de sus redes sociales, Doña Rosa compartió una fotografía en la que se le puede ver muy contenta posando con un íntimo regalo que le hizo llegar su nieta Chiquis, con quien había tenido algunos "agarrones" de manera pública.

"Mi niña hermosa", externó la madre de Jenni, Juan, Pedro, Gustavo y Rosie Rivera, lo que podría indicar que la pelea con su nieta ha terminado. Según compartió, Doña Rosa recibió el regalo de Chiquis cuando estaba en consulta con su doctora, sin embargo, se desconocen los detalles.

Cabe recordar que ha sido una fuerte pelea la que han mantenido Doña Rosa y Chiquis, a pesar de ello, parece que todo ha cambiado al momento de recibir el regalo, el libro "Invencible", en el que la cantante de música regional mexicana abrió su corazón y lo contó todo con respecto a su vida, su relación amorosa, su vínculo familiar y mucho más.

Doña Rosa revela el íntimo regalo que le hizo su nieta Chiquis

De inmediato los comentarios inundaron la publicación de Doña Rosa, debido a que muchos creían que seguía peleada con su nieta y el resto de sus hermanos. "Y qué fue lo que se me pasó... ya no entendí", "Me perdí", "Entonces están peleadas o no", "Es puro show esto", "Demasiada hipocresía", se leyó entre comentarios.

Hasta el momento se desconoce si Doña Rosa Rivera y su nieta Chiquis se han reconciliado, pero una fotografía dice más que mil palabras. Sea cual sea el caso, los seguidores de la familia Rivera están buscando respuestas, pues no se habían percatado de ningún cambio en dicha relación.

