¿Se repite la historia con Jolette? Lolita Cortés explota contra Tania Rincón y Paul Stanley

Al integrarse como juez en la competencia de baile que presenta el programa ‘Hoy’, la actriz y cantante Lolita Cortés estalló en críticas a la rutina de baile de Tania Rincón y Paul Stanley.

Lolita Cortés, quien fue también jurado en el programa de TV Azteca, ‘La Academia’, hizo a la audiencia de Televisa recordar su pasado con Jolette, a quien también le daba unas duras críticas que muchos señalaban en su momento que eran extremadamente duras.

La actriz de teatro se dirigió tanto a los concursantes, Tania Rincón y Paul Stanley, como al coreógrafo, por una rutina de baile que le pareció decepcionante.

“Quiero saber exactamente ¿quién es el coreógrafo?”, fueron las palabras con las que Lolita Cortés inició su crítica. “Tú pusiste esta coreografía como tabla gimnástica, pero ¿por qué?”.

Y es que, en la opinión de Lolita Cortés, la rutina que ambos hicieron para una canción del género reguetón era demasiado sencilla que hasta un niño podría hacerla, y sin embargo, la manera en que la llevaron a cabo no le pareció convincente.

La defensa del coreógrafo fue que les dio una rutina basada en sus habilidades en el baile, pues ninguno de los dos son profesionales, un justificante que no convenció a la actriz de teatro, quien arremetió principalmente contra Paul Stanley y Tania Rincón por su poca preparación.

“Yo he visto a este hombre bailar, yo he visto lo que Paul no sabe hacer, si no tienen tiempo, practiquen en su casa. No necesitan un salón, pueden hacerlo en su casa, porque no todo debe recaer en el coreógrafo, el coreógrafo les monta, el coreógrafo dice: ‘Es esto’, yo lo firmo, me lo llevo a la casa y lo ensayo”, dijo.

Según lo dicho por la misma Lolita Cortés, el baile que ambos realizaron para el concurso de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, es una simple ‘tabla gimnástica’ demasiado sencilla, y que considera que ambos pudieron hacer una coreografía más completa.

“Yo no puedo llegar al ensayo al día siguiente diciendo ‘¿cómo era?’, porque no solo es una falta de respeto para el escenario, sino una falta de respeto para él (el coreógrafo)”, añadió. “Esto lo hacen los niños de 15 años, no, no, perdón, de 8, es más, de 6, sé que pueden hacer más”.

Asimismo, Lolita Cortés pidió a Tania Rincón y Paul Stanley que ensayen aún más las coreografías que les dan, pues no hay pretextos para no hacerlo estando en un concurso de baile.

“Muchas hemos sido madres, yo soy abuela, y no por eso le voy a decir a mi director: ‘No tengo tiempo’. Tengo tiempo aunque no duerma, dormiré cuando me vaya, tenemos tiempo. Para ensayar hay tiempo”.

La dura crítica que Lolita Cortés dio a los concursantes recordó a muchos de los televidentes aquellos frecuentes enfrentamientos que la también bailarina tenía con Jolette, la concursante más polémica que ‘La Academia’ tuvo, cuando ella era jueza.

Al final, Lolita Cortés terminó por darle a Tania Rincón y Paul Stanley una calificación de 2, mientras que Andrea Legarreta y Latin Lover les dieron un 8 y un 7 respectivamente, sumando una puntuación total de 17.

