¿Se retira? Afirman que Christian Nodal dejará los escenarios por su novia Cazzu

México. Christian Nodal estaría dispuesto a abandonar los escenarios musicales al menos por un tiempo, esto para dedicarse en tiempo completo a disfrutar de la vida y de la relación que tiene con su novia la cantante Cazzu.

En el programa de YouTube Chisme No Like se destaca ahora que Christian Nodal, de 23 años de edad, dejará la música para enfocarse únicamente a su vida personal, puesto que se habría enamorado ya dela argentina Cazzu, con quien sale desde pocos meses atrás.

En el programa de espectáculos citado refieren que Christian sí está enamorado y por tal motivo se ausentará de la música muy pronto: "Él decide tomarse como unas vacaciones. Se va por un mes y yo creo que hará muy bien con su novia, esta muchacha Cazzu", dijo Anaís Salazar, suplente de Elisa Beristain.

Foto de instagram @_urban_music_official_

"Yo creo que hará bien, que haga mucho yoga, mucha meditación y que se limpie de todas las cosas que le están pasando porque tiene una vida por delante", menciona la misma periodista en Chisme No Like.

Christian Nodal trabaja actualmente en su gira Forajido, la cual lleva por distintos escenarios de la república mexicana y de USA, y sería a partir de noviembre cuando abandone temporalmente su carrera artística.

Nodal, originario de Sonora, al momento no ha expresado en ningún medio nada alusivo a si se retiraría o no, como afirman en Chisme No Like, y seguramente pronto lo hará, mientras tanto disfruta del éxito en su carrera y también de su relación sentimental con Cazzu.

Christian Nodal y Cazzu ya no esconden su amor, viajan juntos en cuanta oportunidad tienen y son captados en actitud cariñosa siempre, además en ocasiones son sus fans quienes los han fotografiado y suben las imágenes a sus redes sociales.