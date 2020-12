Se retira Belinda de Hoy No Me Puedo Levantar, y deja a María León en su lugar

Tras reprogramarse las fechas para la obra musical ‘Hoy no me puedo levantar’, la cantante Belinda anunció que deja el elenco, en el que co-protagonizaba con el también cantante Yahir.

Luego meses de haber dado vida al personaje de María, Belinda terminó con su participación dentro de la obra, por donde han pasado anteriormente Danna Paola, Fernanda Castillo, Mar Contreras, entre más talentos que han interpretado el rol principal.

Será María León, ex vocalista de Playa Limbo, quien estará tomando su lugar. La misma ya había encarnado el papel anteriormente, y hoy anunció que volvería a la obra musical.

‘Hoy no me puedo levantar’ se trata de una de las producciones de teatro musical más importantes de la actualidad. Iniciando en España en el 2005, llegó a teatros mexicanos un año después, arrasando con la venta de boletos.

La puesta en escena está ambientada en la década de los 80, y está inspirada en las canciones del grupo español, Mecano, cuyos más grandes éxitos componen la banda sonora.

La obra había interrumpido funciones al inicio de la actual emergencia sanitaria por el covid-19, anunciando su regreso para el mes de octubre, que más tarde fue reprogramado hasta el 22 de enero.

En esta, protagonizaban Yahir y Belinda, sin embargo, la voz de ‘Amor a primera vista’ anunció su retiro de la producción, deseando al elenco que queda sus mejores deseos.

Fue el productor Alex Gou quien dio la noticia a través de su cuenta de Twitter, en la que explicó que Belinda ya no formaría parte del elenco principal de la obra.

“Mi querida Belinda, gracias por tu talento y profesionalismo, nos regalaste una maravillosa María, pronto nos volveremos a ver en un escenario”, escribió el productor al anunciar el fin de la participación de Belinda.

En su lugar, la también cantante María León tomará el protagónico en la nueva temporada a iniciar el mes que entra.

María León recientemente ha estado en la vista de todos, tras haber participado en el programa de concurso musical, ‘Quién es la máscara’, donde resultó ganadora, siendo la última en desenmascararse de su personaje de ‘Disco Ball’, dejando a Paty Cantú en segundo lugar.

La ex Playa Limbo sigue así con una agenda llena de trabajo, tomando nuevamente el papel de María que ya había interpretado en el pasado, siendo una de las actrices que más han gustado a los fanáticos de ‘Hoy no me puedo levantar’.

Fue Alex Gou quien anunció el regreso de María León a la obra, justo antes de anunciar el retiro de Belinda.

La cantante de ‘Luz sin gravedad’ pronunció sus buenos deseos a la nueva María en la nueva temporada de la obra musical.

“Mucho éxito a María León interpretando a María”, escribió brevemente la cantante en su cuenta en Twitter.

Hasta el momento se desconocen los motivos detrás de la salida de Belinda de ‘Hoy no me puedo levantar’, así como acerca de la permanencia del resto del elenco, que tomará nuevamente el escenario del 22 de enero hasta el 4 de abril.