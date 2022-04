Se retira Will Smith a un centro de rehabilitación por incidente con Chris Rock

Desde que Will Smith golpeó en el rostro a Chris Rock por hacer un comentario desafortunado sobre su esposa, el actor no la ha pasado nada bien. En primer lugar, se hizo acreedor de una serie de críticas y la desaprobación de su familia y amigos. En segundo, ex evidente que este incidente está afectado su carrera artística y sus oportunidades laborales.

Pese a que Smith ya pidió disculpas públicas a Chis Rock y a todos los afectados por su acción, la avalancha de críticas en su contra aún no cesa. Por ello, planea retirarse a un centro de rehabilitación para buscar ayuda psicológica y aprender a lidiar con el estrés que está viviendo.

La carrera del actor, de 53 años de edad, fue severamente afectada luego de la premiación de los Óscar, por su cuestionable acción. Por ejemplo, optó por renunciar a la Academia antes de que los organizadores de los premios más importantes de la industria del cine en Hollywood se reúnan para dar a conocer su futuro.

Incluso, Netflix suspendió de forma indefinida el proyecto Fast and Lorrer, donde trabajaba el esposo de Jada Pinkett- Smith. De igual forma, el filme de Bad Boys 4 está pausado y se le retiró la oferta por derechos de su autobiografía.

¿Qué pasará ahora con Will Smith?

Ante la difícil situación que enfrenta, el actor publicó un comunicado en el que asegura sentirse avergonzado por afectar a Rock, a su familia, a los televidentes de la ceremonia y demás invitados. También explicó que se tomará un tiempo para asimilar lo ocurrido, descansar, liberar el estrés y alejarse de la crítica.

Durante el retiro, el Will Smith tendrá ayuda psicológica para seguir con su carrera artística y poder salvar un poco de la reputación que solía tener, según lo publicado por el medio The Sun.

“El Impacto de la agresión ha afectado mucho a Will, por lo que recibirá ayuda para lidiar con el estrés”, declaró una fuente ante el citado medio.

“Esta es, sin duda, la batalla de su carrera. Será un retiro de alto nivel frecuentado por ricos y famosos”, agregó.