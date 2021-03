Se retira de la actuación: Jennette McCurdy no regresará a iCarly para nueva serie

La actriz Jennette McCurdy confirmó que no solamente no estará en la nueva serie reboot de ‘iCarly’, sino que se retira definitivamente de la actuación.

Jennette McCurdy, quien se hizo conocida entre el público infantil y juvenil de Nickelodeon hace unos años, por su actuación como Sam Puckett en el sitcom ‘iCarly’, anunció que no volverá al nuevo proyecto en puerto para revivir la exitosa serie del canal.

La ex estrella de Nickelodeon mencionó que de su pasado trabajo en la actuación se siente avergonzada, y que la deja por completo al no sentirse cómoda actuando frente a las cámaras ni haciendo castings para papeles.

A inicios de este año, se informó el reencuentro del elenco de la serie ‘iCarly’ para la grabación de nuevos episodios, esta vez con un dirección más adulta para un público más maduro, esto tras meses de especulaciones de un reboot de la misma.

La exitosa serie de Nickelodeon volverá a las televisiones este año a través de la plataforma de streaming digital Paramount+, que le apuesta a esta y a otros proyectos del canal infantil para competir contra otras grandes del streaming como Netflix, Disney+ y Amazon Prime.

Aún con toda la emoción por parte de los nostálgicos fans del show televisivo, que duró en transmisiones desde el 2007 hasta el 2012, la duda prevalecía en torno a si Jennette McCurdy se unirá al proyecto, sin obtener confirmaciones ni por parte de la producción, el elenco ni la misma actriz.

Del elenco original, se sabe que regresa la protagonista Miranda Cosgrove en su papel de Carly Shay, junto a otros miembros del reparto que dio vida a sus papeles hace varios años, como Jerry Trainor y Nathan Kress. Ha sido hasta ahora que Jennette McCurdy, quien hacía a Sam Puckett, la ruda y alocada mejor amiga de la protagonista, confirmó que no volverá a la pantalla para hacer el mismo papel.

Jennette McCurdy había vuelto a su papel de Sam Puckett un año después de terminar con iCarly, para una serie crossover llama ‘Sam y Cat’, que protagonizó con Ariana Grande de 2013 a 2014, esta última interpretando a Cat Valentine, su rol dentro de la también serie de Nickelodeon, ‘Victorious’.

Ahora, Jennette McCurdy se dice completamente avergonzada de su trabajo en la televisión, razón por la que dejará de actuar de manera definitiva.

La actriz expresó que los papeles que hacía, especialmente en iCarly, los considera ‘cursis’ y ‘vergonzosos’, por lo que por menos aún volverá a la serie. Estos, según dijo, lo hizo desde que tenía 13 años hasta los 21, sintiéndose insatisfecha desde los 15 (hoy tiene 28).

“Estoy tan avergonzada de mi pasado actoral. Resentí mi carrera de muchas maneras. Me siento tan insatisfecha con los roles que interpreté y sentí que eran de lo más cursi”, dijo. “Mis amigos a los 15 no decían: 'Oh, genial, estás en este programa de Nickelodeon'. Fue vergonzoso. Aunque imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgulloso de tus roles y te sientes satisfecho”