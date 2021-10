Se retrasan los estrenos de las más esperadas películas de Marvel Studios

Estados Unidos.- Debido a la situación actual en el mundo, la producción de importantes películas se ha visto retrasada, por este motivo Marvel Studios ha tenido que cambiar las fechas de estreno de sus próximas películas desatando gran preocupación entre sus fanáticos.

Las películas que se programaron para este año como Eternals y Spider-Man: No way home serán las únicas que mantienen sus fechas de estreno antes anunciadas; el 05 de noviembre y el 17 de diciembre.

Sin embargo, seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel, así como Indiana Jones 5, han retrasado sus estrenos en las salas de cine.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de la famosa película protagonizada por Benedict Cumberbatch, llegará el cine el 06 de mayo de 2022, en lugar del 25 de marzo del mismo año, que fue la fecha que tenía prevista.

Thor: Love and Thunder también cambia su fecha de estreno; la cuarta película protagonizada por Chris Hemsworth llegará al cine el 08 de julio de 2022. Black Panther: Wakanda Forever cambia la fecha de estreno del 29 de julio de 2022 al 11 de noviembre del mismo año.

The Marvels, la secuela de Captain Marvel, llega a los cines el 17 de febrero de 2023 en lugar del 11 de noviembre de 2022 y Ant-Man and the Wasp: Quantunmania, la tercera entrega de Paul Rudd, llegará al cine el 28 de julio de 2023 en lugar del 17 de febrero de ese mismo año.

Finalmente, Marvel Studios también cambia la fecha de estreno de la quinta entrega de Indiana Jones, en esta ocasión casi un año, pues será el 30 de junio de 2023 cuando llegue al cine, en lugar del 29 de julio de 2022.

Leer más: Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek, deslumbra con su belleza; no podrás creer cómo luce a sus 14 años