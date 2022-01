"Se sentaron dándome sus miradas sucias", el video que comprobaría pelea de Madonna y Lucía Méndez

En el ambiente artístico hay una conocida frase que ha servido para muchos memes: "i'm going to call my lawyer" (voy a llamar a mi abogado), la cual fue dicha por la actriz mexicana Lucía Méndez, supuestamente durante su pelea con la cantante estadounidense Madonna; dicha discusión se habría llevado a cabo durante un concierto de la "Reina del pop" en Miami, Florida.

La protagonista de telenovelas como "Colorina", ha hablado en varias entrevistas sobre su enfrentamiento verbal con la intérprete de temas como "Like a virgin" o "Vogue". Algunas personas le creen y otras más se han burlado de la mexicana, señalando que son "puros cuentos". Ahora, en redes sociales se ha viralizado un video que comprobaría la pelea entre Madonna y Lucía Méndez.

Se trata de un fragmento del documental "En la cama con Madonna", dirigido por el cineasta libanés Aleks Kesishian, el cual fue filmado en 1990 durante la gira "Blonde Ambition Tour".

Según la también cantante y empresaria de 66 años de edad, originaria de León, Guanajuato, Madonna se molestó por qué permaneció sentada durante todo su concierto y por más que le pedía que se levantara, la mexicana no accedía.

En el video antes mencionado, Madonna Louise Ciccone le reclama a un miembro de su equipo, pues le habían dicho que no habría ninguna persona del medio del espectáculo en las primeras filas, "y estaba lleno de ellos".

Se sentaron ahí dándome sus miradas sucias y con los brazos cruzados, me han amargado, se sentaron ahí con los brazos cruzados, me distraía y fue tan deprimente para mí.

Asimismo la intérprete originaria de Bay City, Michigan, Estados Unidos (actualmente tiene 63 años de edad), comentó que había dos filas de personas "actuando como si no se estuvieran divirtiendo, había tres filas de pende... y luego un espacio vacío".

¿Cómo ocurrió la pelea entre Lucía Méndez y Madonna?

De acuerdo con el testimonio de Lucía Méndez, asistió con su entonces esposo Arturo Jordán a un concierto de la "Reina del pop" en Miami, Florida. La diva mexicana no tenía ganas de ir, además de que traía lastimada una rodilla tras realizar spinning. Sin embargo, aceptó ir para complacer a su cónyuge, quien era fan de la cantante.

Todo el público estaba de pie disfrutando el show, a excepción de la actriz, asegurando que su dolor de rodilla no se lo permitía. "Cuando ella salió y me vio sentada me decía: 'stand up (ponte de pie)' y yo le dije: '¿qué?', entonces me decía: '¡qué te pares!', en inglés, y yo dije: 'vieja loca esta, no me voy a parar'", manifestó en una entrevista para el programa "Hoy".

Presuntamente, Lucía Méndez se molestó cuando unas personas del equipo de seguridad de Madonna fueron hasta el lugar donde estaba sentada (en tercera fila), diciéndole que la intérprete le estaba pidiendo que se pusiera de pie.

Le dije: 'i'm going to call my lawyer, voy a llamar a mi abogado, yo compré mis tickets y no me quiero parar'.

La mexicana colmó la paciencia de Madonna a tal grado, que llegó a decirle: "¡fuck you!" desde el escenario. Ante esto, Lucía le regresó el insulto desde su asiento.

"En una de las veces que volteó le hice 'fuck you' y entonces ahí sí ya se dio la vuelta, ya no me volteó a ver, la gente de su equipo viéndome con odio, un odio jarocho impresionante y no me paré en todo el concierto".

Aunque muchos usuarios de redes sociales aseguran que el video viralizado sería una prueba de esta pelea entre las divas, las fechas no coinciden. El documental donde aparece el fragmento antes descrito, fue grabado en 1990 y de acuerdo con la historia de Lucía Méndez, fue al concierto de Madonna en compañía de su esposo Arturo Jordán, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007.