¿Se tatuará su nombre? influencer y experta en bienes raíces, supuesta novia de Christian Nodal

Aunque aún no es oficial los rumores y fotografías que circulan en redes sociales apuntan a que el cantante Christian Nodal sale con la influencer y experta en bienes raíces Aurora Cárdenas, a quien supuestamente conoció en una fiesta.

Aurora Cárdenas, supuesto nuevo amor de nodal, es una influencer, contando con más de 100 mil seguidores en Instagram, nacida en Guadalajara, Jalisco, quién es, además, Master en Ventas Globales y Asesora en Inversiones Inmobiliarias como CEO en “I Did It For You” Luxury Real State.

Instgram @auroracardenas

Recordemos que tan días después de que Christian Nodal y Belinda terminaron, tres antes de San Valentín, este se cubrió los tatuajes que tenía con el nombre de la cantante, y se le comenzó a ver después con distintas mujeres como la también influencer colombiana Mariana Ríos, aunque hasta el momento, ninguna relación confirmada.

La “nueva novia” Aurora Cárdenas y el intérprete de “Botella tras botella” han sido vistos muy juntos en fotografías que circulan en redes sociales, pero hasta el momento, ni él ni ella han dicho nada al respecto.

Cárdenas ha trabajado en reconocidas empresas en el ramo turístico de talla internacional, su ocupación actual es ser CEO en I Did it For You y ha aparecido en las páginas de revistas sociales y periódicos de Jalisco por su destacada trayectoria.

Por otro lado, recordemos que después de la ruptura con Nodal, Belinda regresó a vivir a España, lugar dónde nació.