“Se tiene que dejar de explotar las narcohistorias”

Mazatlán.-Giovanna Zacarías se encuentra en un muy buen momento de su carrera, y no solo como actriz, sino en su debut como directora con su ópera prima, Escuela para seductores, en la cual tiene como parte del elenco a Andrés Palacios.

En entrevista con EL DEBATE habló de su trabajo en la novela Tres milagros, la cual se trasmite por TV Azteca, y está próxima a concluir.



En Tres milagros



La actriz se dice muy contenta de ser parte del proyecto Tres milagros, donde da vida a Celina, la mamá de una de las protagonistas. Agradece que se den este tipo de propuestas donde se apuesta a temas interesantes.

“La verdad es que Tres milagros está muy bien dirigida, es el director de Colosio, Tlatelolco 68. Me encantó trabajar con él, porque realizó un casting de rigor actoral. Fue muy placentero hacer la serie, me la paso haciendo maldades, lo cual me encantó.”

Comparte que le toca ser villana, pero al final tendrá su merecido en los últimos capítulos. Detalla que se terminará en unas semanas e invita al público que la vea.

“Fue una telenovela que mucha gente ha visto. Me miran en la calle y me dicen que por qué no hay una segunda temporada, que por qué no alargaron. Tal vez la puedan volver a repetir, para la gente que no tuvo la oportunidad de verla.”



Una mujer humilde



La actriz aprovechó el espacio para compartir que le gustaría que hicieron cambios en las temáticas que se abordan en el cine, televisión y en las plataformas digitales.

“Creo que hay que empezar hablar de los contenidos, Mauricio (Ochmann) compartió que dejaba de hacer ‘El Chema’ porque era una serie que los niños veían. No quiere que ese tipo de público vea a su trabajo. Creo que estamos en un buen momento de producción en el país, pero se necesitan dejar de explotar las narcohistorias y voltear a otros lugares.” Refirió que la situación en México es muy crítica ante la violencia y el narco. “Estamos viviendo un México tan violento, hay que generar otro tipo de contenido.”

Dedicada al cine



Externó que tiene cuatro películas sin estrenar. Uno de sus trabajos acaba de presentarse y llegará a las cinetecas del país y lleva por título, De la infancia. Cuenta con la dirección de Carlos Carrera. Refirió que hicieron un gran equipo de trabajo. Entre el elenco están Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz y Benny Emmanuel.

“Trata de una familia, de la violencia intrafamilar, de cómo la vive la familia. Es una muy buena película, encantada de trabajar con ellos.”

Comenta que su película, La ruta de los caídos, en la cual también es partícipe, es de época y comparte protagonismo con Joaquín Cosío y Juan Manuel Bernal.

Su debut



Sobre su debut como productora con la cinta Escuela para seductores, relata que es una apuesta divertida, donde pasarán un gran rato los espectadores. Expresa que muestra la historia donde un hombre es rechazado por una chica y crea una escuela donde se compartirán algunos trucos para conseguir el amor.

Externa que fue difícil pero muy gratificante debutar como directora, ahora desea hacer más proyectos. Entre el elenco están Andrés Palacios, Carmen Aub, Juan Ugarte, Fabiana Perzabal, Gimena Gómez y Héctor Holten.