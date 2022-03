¿Se 'tiraron' corridos? Analizan supuesta rivalidad entre Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana

México. Los Tucanes de Tijuana y Los Tigres del Norte son dos de las agrupaciones mexicanas más importantes que han triunfado con su música en México, USA y otros países, cuyos integrantes son incluso reconocidos por su talento.

Pero siempre se ha dicho que Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana han mantenido una rivalidad como agrupaciones, sin embargo sus integrantes pocas veces han tocado el tema en las entrevistas que dan.

También se ha dicho que a través de algunas de sus canciones, específicamente corridos, dichos grupos se han "tirado" mensajes y ello demostraría la rivalidad que se tienen en la industria musical.

El youtuber Leo Gallegos analiza en su canal esa supuesta "rivalidad", la cual habría quedado más que clara en algunos de los corridos que interpretan, y es en El heredero, corrido de Los Tucanes de Tijuana, compuesto por Mario Quintero, y popularizado durante 1998, donde "le tiran" a Los Tigres del Norte.

"Jefe, usted ya está muy viejo, reconozco que ya dio lo suyo, yo manejaré la plaza, le prometo que le haré una estatua, no quiero quitarle su puesto pero es tiempo de que ya lo deje", dice parte de la letra.

Leo Gallegos señala que a través de la letra Los Tucanes le estarían "tirando" a Los Tigres del Norte, llamados "Jefes de jefes", y prueba de ellos sería la palabra "Jefe", que emplean en la letra y de esa manera se referirían a ellos.

Pero en el disco Herencia de familia Los Tigres del Norte incluyen el corrido El triunfo, composición de Jesús Armenta, señala también Leo Gallegos, y en su letra los músicos sinaloenses "le tiran" a Los Tucanes de Tijuana.

"La vida de los envidiosos es dura, solo serían felices en la vida de otras personas, cuando se nota la envidia se les sale por el cuero, solo mi sombra me sigue por donde quiera que ando, el que siga mis pasos tendrá que respetarme ...", menciona parte de la letra de El triunfo.

Leo Gallegos en su programa de YouTube también recalca que a principio de los años 2000 Los Tucanes de Tijuana estrenaron el disco Corridos de primera e incluyen entre sus temas Bola de gatos rayados, lo que el youtuber considera que efectivamente, era un mensaje o "tiradera directa" para Los Tigres del Norte.

"No les dijeron Tigres, pero sí 'bola de gatos rayados' y añaden: 'ya me picaron la cresta, el que se lleva se aguanta, se la paasron tranquilos, no tenian competencia y si salía la bloqueba, hoy andan desesperados por la gente de tijuana.'"

En conclusión, el youtuber Leo Gallegos manifiesta que Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana años atrás sí andaban con "tiraderas" y claro ejemplo de ellos son los corridos que se han mencionado anteriormente.