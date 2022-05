¿Se va de Tv Azteca? Mhoni Vidente predice que Pati Chapoy podría dejar Ventaneando

México. Pati Chapoy estaría muy pronto despidiéndose del programa Ventaneando, lo comparte Mhoni Vidente en sus recientes predicciones, pero no solo eso, sino que diría adiós a Televisión Azteca.

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente refiere que ha visto a Pati Chapoy fuera de Ventaneando: "Se anda retirando de Ventaneando , completamente del canal, va a seguir haciendo lo suyo pero no como antes. Se ha sentido mal de la columna, de sus huesos...".

Pati Chapoy es originaria de CDMX, tiene 72 años de edad según información en su biografía y desde muy joven comenzó a trabajar en medios de comunicación, tras estudiar Periodismo y egresar de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García en Ciudad de México.

Chapoy siempre se ha enfocado al periodismo en espectáculos. Trabajó durante muchos años en Televisa y tuvo programas como El mundo del espectáculo, aunque también trabajó junto a Raúl Velasco en Siempre en Domingo y en Ventaneando, programa de Televisión Azteca, lleva trabajando 26 años.

Además Pati Chapoy es la jefa de espectáculos en Televisión Azteca y ha trabajado como productora en otros programas de entretenimiento, entre ellos Historias Engarzadas, Caiga quien caiga y La historia detrás del mito.

