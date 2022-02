¡Se va de vacaciones! Grettell Valdez escapa de México tras cirugía

La actriz mexicana Grettell Valdez tomó unas merecidas vacaciones luego de someterse a una operación, donde le extirparon parte de su dedo pulgar para evitar que el virus que le detectaron se le convirtiera en cáncer.

Como era de esperarse, la actriz pasó momentos difíciles, como todas aquellas personas que se someten a intervenciones quirúrgicas por razones de salud. Sin embargo, Valdez decidió dejar toda atrás y voltear hacia el futuro al salir a vacacionar tras recuperarse de la cirugía.

A través de las redes sociales, Grettell Valdez compartió imágenes sobre su estancia en Paris, Francia y regaló postales a sus seguidores en Islandia, país al que soñaba visitar, según sus confesiones.

Grettell Valdez fue acompañada en su travesía por el mundo por su mejor amiga Silvia Navarro.

“El amor está en todos lados…. Pero aquí se siente un poquito más. Los amo @silvianavarroyya @santinoborghetti”, y “Feliz de verte Sonreír; eso me da paz… así somos las mamás quien como Yo”, escribió la actriz en sus publicaciones.

Las imágenes compartías por Grettell Valdez en su cuenta de instagram generaron todo tipo de reacciones entres sus seguidores. Incluso, sus compañeras actrices dejaron reacciones, como fue el caso de Ludwika Palet quien halagó su belleza y Andre Legarreta reconoció que eligió un buen lugar para vacacionar.

Otras personas del mundo del espectáculo, como Shanik Aspe y Michell Renaud, dejaron emojis para demostrar su admiración por el paisaje gélido captado por la cámara de Grettell Valdez.

Grettell Valdez y la manicura que originó el virus

El nombre de la actriz se volvió tendencia en las redes sociales en las pasadas semanas, cuando se dio a conocer que iba a perder parte de su dedo tras infectarse con un virus que podría transmutar en cáncer.

La esposa de Leo Clerc explicó en su canal de YouTube que se infectó con el virus al hacerse el “manicura con los instrumentos no limpios”.

En el mismo material audiovisual aclaró que no le quitaron el dedo, sino parte del mismo.

Leer más: Enrique Guzmán recuerda cómo fue el romance que tuvo con Angélica María

“Ni me amputaron el dedo, ni nada, me cortaron sí la cuarta parte de la uña, me cortaron toda la parte de atrás, ya no tengo huella, el cirujano jaló de mi dedo piel y logró cerrar, entonces, quedó magnífico”, dijo la actriz.