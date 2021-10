México.- Una de las grandes promesas en el mundo del entretenimiento en México es Fernanda Castro, la hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto "El Güero" Castro, pero recientemente se vio envuelta en una fuerte polémica.

Resulta que la jovencita de 23 años de edad sorprendió a todos al mostrar que no se depila las axilas y está a favor de mostrar los cuerpos reales, un movimiento feminista que busca empoderar a otras mujeres a entender que todos los físicos son perfectos.

Pero esto no fue muy bien recibido por sus seguidores, pues de inmediato se hicieron presentes en la sección de comentario dejando sus opiniones y no todas fueron positivas, pues se mostraron molestos con Fernanda Castro por no seguir los estándares femeninos.

En la fotografía que desató la polémica se aprecia a la naciente estrella brincando de felicidad en su habitación, mientras alza uno de sus brazos y evidencia que no se rasura los vellos de las axilas, lo que generó el descontento entre sus seguidores.

Se van con todo contra Fernanda, la hija de Angélica Rivera, por mostrar sus axilas sin depilar

Pero no es la primera ocasión en que Fernanda muestra en fotografías que no le importa el qué dirán y opta por hacer lo que le plazca, ya que previo a dicha publicación compartió otra imagen mostrando sus piernas y se notaban sus vellos también largos.

A pesar de las críticas y pésimos comentarios que le hicieron al respecto, Fernanda Castro dejó en claro que es su decisión no hacerlo y hasta habló con sarcasmo al respecto, contestando los comentarios que lo hicieron y mostrándose calmada ante las opiniones ajenas.