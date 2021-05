Se van contra Juanpa Zurita por crear su propia marca de agua embotellada

No necesitamos más pendejos que roben agua, pero no olviden que el problema no es sólo Juanpa Zurita, son todas las embotelladoras y empresas como coca cola, dejen de consumirles, así que si vamos a mentarle la madre al wey este, mejor hagámoslo con toodas las empresas :) pic.twitter.com/4I0hrTqnIy