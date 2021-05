"Se ve falsa y exagerada": Jolette defiende a Laura Bozzo de las críticas de Lolita Cortés en 'Hoy'

Jolette, ex participante de ‘La Academia’, apareció nuevamente en televisión para dar unas fuertes palabras a Lolita Cortés en apoyo a Laura Bozzo.

Las fuertes discusiones que Lolita Cortés y Laura Bozzo han tenido en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tienen al público pendiente a lo que acontecerá en cada emisión del matutino de Televisa, recordando a los enfrentamientos que en el pasado hubo entre La Juez de Hierro y Jolette en la sexta generación de ‘La Academia’, de TV Azteca.

Ahora desde otra televisora, Jolette y Lola Cortés vuelven a encontrarse, pues la ahora conductora fue requerida para mandar un mensaje a Laura Bozzo.

Si bien Jolette no estuvo presente en el programa para dedicar sus palabras, su presencia virtual fue muy notoria y sentida al ver la expresión de Lolita Cortés al mostrarse el video en pantalla, así como la reacción del público que no deja de mostrar sorpresa al ver a la ex Académica.

Sucedió previo a iniciar el turno de Laura Bozzo y Carlos Benavides para mostrar su rutina de vallenato. Galilea Montijo anunció a la peruana que el programa tenía preparada una sorpresa que pudiera darle ánimos al bailar.

“No vale la pena, señora Laura, que pierda las composturas por la crítica de esta señora Lolita Cortés que es lo único que sabe hacer”, dijo Jolette. “Ella no sale de este personaje, que la verdad, los que lo vemos de afuera, se ve un poco falso y exagerado”.

Jolette, con base en la experiencia por su antiguo trato con Lolita Cortés, dio unos consejos a Laura Bozzo y a Carlos Benavides, destacando el disfrutar estar en la competencia y no hacer caso a lo que la actriz de teatro les dice.

“No vale la pena que se dejen lastimar, herir, amedrentar por estas críticas que no valen la pena. Yo los invito a ignorar por completo esta crítica destinada a destruir (...) Por favor, tenga cuidado, disfrute este momento porque se van a llevar en su corazón los recuerdos bonitos”.

La reaparición de Jolette no dejó a nadie indiferente, pues de inmediato en redes sociales fue notorio el impacto que generó el recordar las críticas de Lolita Cortés a jalisciense, que ahora van dirigidas a Laura Bozzo.

“Lo que digan las demás personas, se ve en el transcurso de los años, si siguen o no siguen cantando, por ejemplo”, respondió Lolita Cortés a los comentarios de Jolette.