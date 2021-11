"Se ve muy desagradable", las críticas a Evaluna Montaner y Camilo por supuesta foto inapropiada

El cantante y compositor colombiano Camilo causó controversia en redes sociales debido, según con algunas personas, por una "fotografía inapropiada" que publicó junto a su esposa Evaluna Montaner, hija del reconocido cantautor Ricardo Montaner.

El intérprete de temas como "Vida de rico" o "Ropa cara", ganador de varios premios Latin Grammy, publicó en su feed de Instagram una serie de fotografías junto a su amada Evaluna Montaner, mostrando cuan amorosos y bromistas que pueden llegar a ser.

La imagen que causado opiniones divididas, la hermana de los también cantantes, Ricardo y Mauricio Montaner (quienes conforman el dúo pop Mau & Ricky), aparece agachada con la lengua de fuera, mientras su esposo Camilo se viste.

"La verdad les aconsejo que borren esa foto, se ve muy desagradable lo que hace Eva, yo los sigo y me gustan sus publicaciones, pero está no me gusta para nada", expresó una usuaria de Instagram. "Camilo, por respeto a tu esposa creo que debes borrar la primera foto", opinó otra persona.

Así como hubo comentarios en contra por la publicación de Camilo, personas manifestaron que no había nada de malo en la foto. "No están haciendo absolutamente nada malo", "es lo más natural del mundo entre dos personas como ellos que se aman por encima de todo, me encanta esta pareja" y otros comentarios más.

La fotografía de Evaluna Montaner y Camilo que causó controversia. Foto: Instagram @camilo

Ricardo Montaner también reaccionó ante estas imágenes. "Aquí, se volvieron locos, explíquenme. Los papás de índigo". Una usuaria de esta red social le respondió al cantautor: "pues cómo cree que hicieron a Índigo".

Recordemos que hace unas semanas Evaluna Montaner y Camilo dieron a conocer a través de un video musical, que se convertirían en papás y su primogénito o primogénita, llevaría por nombre Índigo. Esta noticia causó tremenda felicidad no solo entre sus miles de fans, sino también en sus respectivas familias.

Hasta el momento ni Camilo ni Evaluna Montaner, han comentado algo sobre la polémica que desató por la "foto inapropiada".

Leer más: Tras difamación, editorial asegura que Galilea Montijo no es mencionada en libro de Anabel Hernández

Por otra parte, en la reciente entrega de los Premios Latin Grammy, Camilo ganó cuatro galardones: "Álbum pop vocal, "Mejor canción pop, "Mejor fusión urbana" y "Mejor canción tropical". En uno de sus discursos manifestó: "quiero dedicarle este premio a Índigo para que cuando nazca, se sienta orgulloso u orgullosa de su papá".