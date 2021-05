Se viene bioserie de Marco Antonio Solís 'El Buki': "Cada vez nos acercamos más"

Contando de voz propia sus vivencias en toda su extensa carrera, Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se alista con una serie biográfica en un futuro no muy lejano.

Sin duda, las bioseries de los famosos han venido a revolucionar, y muchos más se unen a casas productoras para la realización de una. Ha sido este el caso de Silvia Pinal, Jenni Rivera, y el rotundo éxito de Luis Miguel con Netflix.

Ahora sería Marco Antonio Solís quien espera pronto romper el silencio sobre algunos temas en su vida, en una producción para la pantalla chica.

En el pasado, la hija de El Buki, Beatriz Solís, ya había adelantado que un proyecto acerca de la vida del cantante de ‘A dónde vamos a parar’ vendría en puerta, aunque en ese entonces se planteaba que sería un documental.

Fue ahora el mismo Marco Antonio Solís quien de su propia boca contó que estará preparando un proyecto en el que pueda ser el narrador de su propia vida.

Esto, en una rueda de prensa en la que habló abiertamente de su carrera llena de éxitos, y cómo es que ha lidiado con la fama del medio artístico:

“Me ha dado lo que me ha quitado. Nos quita privacidad, nos quita tiempo en casa, nos quita horas de sueño, muchas cosas, pero también nos compensa de una forma. Yo creo que me ha dado más de lo que me ha quitado”, dijo acerca de su carrera.

Sobre su serie, el cantante mencionó que ya varias ofertas están sobre la mesa, y que está analizando la posibilidad que cada vez se acerca más a una realidad.

“Híjole, esto ha pasado también durante la pandemia, muchas peticiones de esta índole, y yo creo que cada vez nos acercamos más a esto que es importante”.

Señaló que en el pasado por distintos motivos no había podido ser tan abierto sobre su vida y todo lo que pasaba detrás de los escenarios, pero que finalmente Marco Antonio Solís está dispuesto a contar todo en su bioserie.

Dijo, además, que para él sería muy importante que todo salga a la luz lo más cercano a los hechos reales, todo con su supervisión en todo momento.

“Decirlo de mi propia voz, con todo, como es, sería algo padrísimo. Yo creo (que) es uno de mis requerimientos y por los cuales me detuve anteriormente, pero ahora me están dando esa oportunidad de ser yo el narrador de esta historia. Vamos cercanos a eso”.

Tras ello, Marco Antonio Solís, aún en el tema de su carrera, dijo que alguna vez se ha planteado retirarse de los escenarios, pero que su pasión por la música lo trae de vuelta después de cada descanso que se toma.

“A veces cuando estoy muy cansado, siempre pienso retirarme; cuando llego de giras muy pesadas”, confesó. “El cansancio nos hace pensar diferente, pero luego el descanso nos llena de ánimo, de energía otra vez”.