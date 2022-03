Se viene un nuevo género musical que va a tocar a países latinos: Yohan Usuga, productor

Sinaloa, México.- Yohan Usuga es un productor colombiano que pretende hacer una revolución musical con los estilos latinos, en especial con los sinaloenses y colombianos, y actualmente se encuentra en Sinaloa grabando esa propuesta que ha dado en llamar una fusión del regional.

“Se viene un movimiento muy grande. Natanael Cano le dio por crear fusión del regional con urbano. Ese movimiento está creciendo, ya Colombia le pone su toque urbano y regional. Para mí lo que se viene es mucha fusión. Lo acaban de hacer Carín León y el grupo Matiz. Lo que se viene del regional con el top urbano es un nuevo género que va a tocar países del mundo. Se viene algo fuerte. Colombia va a exportar muchos compositores con letras muy diferentes. Juntarlo con el concepto mexicano y músicos va a cambiar y va a sonar diferente sin dañar la raíz. Somos dos sabores diferentes que se juntan... Hace poco Nodal grabó el tema Botella tras botella, y tres días era viral, tendencia. Está comprobado que esas fusiones son algo loco y no hay reglas”, comparte el reconocido productor colombiano en entrevista para Debate.

“Christian Nodal fue el primero en grabar, y ha sido exitoso; Natanael, la fusión del genero urbano y regional; Karol G con el tema de 200 copas; Maluma acaba de grabar con Calos Rivera una ranchera y acaba de grabar con grupo Firme. Se están dando los pasos para estar ahí firmes.”

Su presencia en Sinaloa

Yohan comenta que desde hace mucho tiempo existe una fuerte conexión entre Colombia y México con la música de Los Tigres del Norte, Alejandro Fernández, Pedro Fernández, la banda sinaloense, grupo Firme, Nodal. Hay un movimiento de la música mexicana muy grande de banda. Como productores escuchamos la música mexicana allá y decidimos empezar a fusionar nuestra música mexicana con la música colombiana el ballenato. Lo otro es que es un género que es una subdivisión del mariachi que llamamos la música popular, es la misma música regional pero colombiana. Hace 5 años hemos venido trabajando en el estudio con Los tres Potrillos, en Guadalajara, haciendo fusiones del mariachi con lo popular, banda y norteño con popular, y lo que se está logrando hoy es que tengamos un sonido muy diferente en Colombia.

Este año varios de los hit, duetos que se vienen son colombianos y mexicanos, con Espinoza Paz, Carín León, con Ana Bárbara y posible con Carlos Rivera. Es el momento correcto que estábamos esperando para que la música colombiana saliera un poco más y básicamente la forma es dándose con la música mexicana.

El concepto musical

En lo que respecta al nombre de ese concepto musical, Johan mencionó que es lo regional, ni siquiera en colombiano-mexicano y cree que se está logrando increíble. De hecho, dijo que en Guasave hay un artista que admiran demasiado que se llama Joss Favela, es uno de los compositores más top y jóvenes de México hoy, y gran artista.

El año pasado hicieron una canción top juntos con Yes Uribe y con Carín León; esa fusión es música regional. Muchos artistas mexicanos hoy están haciendo conciertos grandes en estadios. La fuerza que hay entre Colombia y México está increíble, la vibra, muchos amigos mexicanos como productores como Lalo Hernández, estudio de Mochis, mi amigo Alex, Nodal, mucha música juntando los dos géneros y se está logrando un sonido muy fresco en Colombia.

¿Quién compone y hace música en esta dinámica?

Está la unión de todos, muchos músicos que estoy utilizando en Colombia son mexicanos, para lograr esa fusión más colombianos, más los colombianos, muchos compositores son colombianos de música urbana, reggaetón; en Medellín es Maluma, Balvin Karol G. Aquí Christian Nodal tiene esencia de Colombia, también se está grabando música colombiana con esencia mexicana. De los dos lados se está trabajando muy bien.

¿Qué temáticas se están trabajando para este concepto musical?

Hay dos temáticas que son muy fuertes: una que tienen que ver con la superación, yo vengo desde abajo, y la otra tiene que ver con el desamor, la música de despecho; de desamor funcionan en todas partes.

¿Qué está sucediendo con Monterrey?

Yo no me explico por qué es tan fuerte el ballenato ahí, llenan la Arena Monterrey, pregunta que no me he podido responder. Se ha llegado a decir que a veces gusta más el ballenato en Monterrey que en Colombia, hay una conexión muy especial. Muchos de los temas que han sido éxitos del ballenato como Los caminos de la vida, y ahorita una disquera de Colombia importante me acaba de poner a mí como productor, viene un disco para los Grammys que básicamente recopilamos todas las canciones con las voces originales de esa época y estamos haciendo un disco completo del ballenato más exitoso con música regional mexicano que pronto va a salir; ahí está la conexión con México.

Como productor, ¿a qué le está apostando?

Básicamente he tenido una vibra increíble con los mexicanos, grandes amigos que me han recibido mejor que en casa. La meta que tenemos son los Grammys, lograr musicalmente un nivel que debe tener un producción mundial; por eso estoy juntándome con los mejores de acá de México para lograr ese sueño. Por primera vez un productor con canción popular colombiana ha alcanzado los Grammys. Muchos artistas de música urbana colombiana han grabado música regional que han tenido un gran éxito. Nodal es el numero uno en 12 países, ya no es suerte, es real que más música regional se coló en varios países del mundo.

¿Qué van a trabajar con la banda?

Vamos a hacer una fusión interesante: vamos a fusionar parte de la música banda con instrumentos como trompeta, trombones, tuba, con registros de la música colombiana con acordeón colombiano, sax colombiano. A ver qué pasa, vamos a ir probando.