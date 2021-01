Se viraliza video en el que Jennifer López sale bailando como Shakira

México. Jennifer López y Shakira son dos de las cantantes que con su música y conciertos han llegado a la mayoría de los países del mundo y son conocidas en todo el planeta. Nuevamente se viraliza un video en redes sociales en el que la primera sale bailando como la segunda.

Jennifer López, originaria de Nueva York, Estados Unidos, y Shakira, de Colombia, se siguen mutuamente en sus redes sociales y todo lo que hacen también es visto por los seguidores de ambas, como sucede ahora con el video en el que JLo aparece imitando a Shakira.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Foto de Instagram

Se trata de un video que se publicó y viralizó años atrás, pero seguidores de ambas estrellas de la música lo ponen vigente nuevamente y es algo que ha podido encantar.

Shakira, quien en 2021 celebrará por 30 años de carrera musical, y Jennifer se convirtieron en la sensación a principio de 2020 en el espectáculo que dieron de manera individual y luego conjuntamente en el Super Bowl LIV, y con él encantaron al mundo entero.

Pero años atrás "escandalizó" un video en donde aparece JLo "burlándose" del baile de la colombiana; esto ocurrió en 2014, cuando La Diva del bronx se presentó en la inauguración del Mundial de Brasil y antes de salir al escenario hizo una referencia a Shakira.

En ese año la canción La la la, de Shakira, se convirtió en la canción oficial del mundial, ya que el tema de JLo We are one, no convenció.

Podría decirse que Shakira debe estar muy avergonzada de la grabación de su colega. JLo se b*rla de su baile sin lugar a dudas y esto es lo que más ha molestado a los seguidores de la cantante”, fue uno de los comentarios que circularon en la red.

Y en el video citado aparece Jennifer moviendo las caderas de forma "burlona", y mientras lo hace, recrea un ruidito con el que, si pareciese que se trata de una broma.

En su momento se pensó que Jennifer había querido "provocar" a Shakira, pero en realidad no fue así, sino que tal vez se trató de una broma sana, y pese a esto, al transcurrir los años parece que Shakira no le guarda ningún rencor a Jennifer.