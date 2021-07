Sean Penn desea trabajar con Alejandro González Iñárritu; lo considera de los mejores en el mundo

México. El actor Sean Penn, de 60 años de edad, sorprende al declarar que entre sus más grandes anhelos profesionales destaca el poder trabajar algún día con el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu.

Penn considera a González Iñárritu uno de los mejores cineastas del mundo, por eso quisiera trabajar bajo sus órdenes, lo ha expresado en Cannes, Francia, donde se encuentra para promocionar su película Flag day.

La información se da a conocer en distintos portales de noticias y se destaca que Sean también dijo que alguna vez platicó con Alejandro sobre trabajar juntos, pero no se pudieron poner de acuerdo por los tiempos de ambos.

Penn, en su cinta Flag day, grabaja al lado de su hija Dylan y compite por la Palma de Oro. En la trama se cuenta la relación entre una hija y su padre, quien es un falsificador y timador que fue abatido por la policía en 1995.

Leer más: Sean Penn y su hija Dylan, coordinación en blanco y negro en Cannes

Sean Penn. Foto de Instagram

Penn ha compartido que dicha película se rodó antes de la pandemia, y en ella también participan Josh Brolin, Dale Dickey, Eddie Marsan y Hopper Jack Penn, entre otros actores.

Sean Penn ha detacado a nivel internacional como actor, escritor, director y político, y ha sido galardonado con premios como dos premios Óscar por su interpretación en las películas Mystic River (2003) y Milk (2008).

En su faceta de director ha estado al frente de producciones como The Pledge (2001) o Into the Wild (2007) y su último trabajo hasta la fecha tras las cámaras es"The Last Face (2016), cinta protagonizada por Charlize Theron y Javier Bardem.

Alejandro González Iñárritu. Foto de Instagram

Respecto a Alejandro González Iñárritu, este es originario de Ciudad de México, ( 1963) y ha destacado como director de cine, cineasta, guionista, productor, locutor y además es compositor, ganador de cuatro Premios Óscar.

Amores perros, Babel, Biutiful y Birdman son algunas de las cintas que ha dirigido con éxito y se han proyectado a nivel internacional. Además El renacido, protagonizada por Leonardo DiCaprio, trabajo que lo convirtió en el tercer director en ganar dos Premios Óscar de manera consecutiva, y el primero desde 1950.

SUSCRÍBETE AQUI A DISNEY PLUS

Leer más: "Afirmaciones falsas": Edén Muñoz, de Calibre 50, responde sobre su supuesto divorcio anunciado en Chisme No Like