Sean Penn envía mensaje a Kate del Castillo ante pandemia del COVID-19

El actor Sean Penn es entrevistado por el programa de televisión Suelta la sopa, el cual se transmite por Telemundo, y cuando el reportero le pregunta por Kate del Castillo, sorprende con su respuesta.

Sean Penn y Kate del Castillo terminaron su amistad luego de que ella descubrió que él la usó como "carnada" para dar con Joaquín Loera Guzmán, El Chapo, hace unos años atrás.

Kate del Castillo, no... pero espero que ella y su familia estén a salvo de este virus”, responde Sean cuando lo cuestionan respecto a si ha tenido comunicación con Kate.

En una entrevista para la televisión, Kate, hija del actor Erik del Castillo, contó que El Chapo le cedió los derechos para contar su historia en una película y a ese proyecto invitó a Sean Penn.

Kate aseguró que el actor puso en riesgo su vida al dar a conocer que ambos se encontraron con El Chapo y tal situación fue publicada en la revista Rolling Stones.

Puso mi vida e peligro, además me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo", destacó Kate en su momento.