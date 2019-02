Sean Penn me usó como carnada y "El Chapo" me cuidó: Kate

La actriz mexicana Kate del Castillo reveló recientemente la manera en que cambió su vida después de verse relacionada con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, y también afirmó que Sean Penn la usó como carnada.

A través de una entrevista para Telemundo, Kate del Castillo, al ser cuestionada sobre si considera que Sean Pean puso en peligro su vida, declara:

La puso, la puso totalmente, una y otra vez y no nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos”.

Kate del Castillo mencionó que tras los hechos se dio pie a varios rumores falsos, como el que ella se había embarazado de "El Chapo".

Pese a lo sucedido, Kate manda sus mejores deseos a Penn:

Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama. Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar” afirmó.

En la misma entrevista, se le preguntó a la actriz de 46 años de edad, sobre si considera que "El Chapo" es buena persona, y contesta:

Yo creo que todo ser humano tenemos bueno y malo, lo que pasa es que unos eligen una cosa, una vida, y otros eligen otra”.

También aseveró que Guzmán Loera es un hombre que ama a su madre y a sus hijos por sobre todas las cosas.

Y Kate vive agradecida con el capo mexicano, porque le tuvo confianza al darle los derechos de su vida.

Me tuvo la confianza de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar. No me tocó ni un pelo, me cuidó en ese sentido”.

En la misma entrevista, Telemundo interroga a Kate del Castillo sobre si cree la versión de uno de los testigos que acudió a la corte durante el Juicio de Joaquín Guzmán, el cual asegura que el hoy ex presidente Enrique Peña Nieto pidió 250 millones de dólares como “mordida” y de los cuales se le entregaron 100 millones.