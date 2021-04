Sebastián Lletget, el novio de Becky G, lanza insulto homofóbico y luego se disculpa por ello

México. Sebastián Lletget, el novio de la cantante Becky G, quien es futbolista, lanzó un insulto homofóbico y luego se disculpa por ello a través de sus redes sociales

El futbolista estadounidense Lletget, de 28 años de edad y quien es mediocampista de los LA Galaxi, causó polémica este fin de semana, puesto que usó un término homofóbico.

En distintos portales de noticias se da a conocer que Lletget se acercó a su compañero Julián Araujo y le dice: "eeeh put*!", y de acuerdo a Espn: "Se considera un insulto homofóbico y durante muchos años U.S. Soccer, la MLS y y la Federación Mexicana de Futbol han trabajado incansablemente para tratar de evitar que se coree en los juegos".

Lo arruiné. Hoy temprano, publiqué un video que me incluía usando un insulto despectivo en español. He eliminado un video de mi historia de Instagram, pero quiero abordar su impacto y no esconderme de esto", escribió el novio de Becky G en Instagram.