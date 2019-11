Sebastián Rulli confiesa que ha cometido infidelidad

El actor Sebastián Rulli, pareja sentimental de la también actriz Angelique Boyer, confiesa que cometió infidelidad en alguna época de su vida. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el argentino da detalles de su vida sentimental.

Sebastián Rulli, protagonista de la nueva teleserie El Dragón, y pareja en la actualidad de la también actriz Angelique Boyer, confesó haber sido infiel.

He sido infiel, conozco la infidelidad, la he sufrido, por hoy me queda claro que no es un estilo de vida que a mí me interese, ni crearlo, ni sufrirlo”, le dijo Sebastián a Mara.