Sebastián Rulli da cachetada con guante blanco a Galilea Montijo, al pedirle no opinar de política

El actor argentino Sebastián Rulli, sin caer en los insultos, le respondió de la mejor manera a la conductora de televisión Galilea Montijo quien en un reciente encuentro con los medios de comunicación, le mandó decir que calladito se ve más bonito y que mejor no opinará de la política en México...¿qué fue lo que pasó?

Sebastián Rulli fue uno de los famosos que "explotó" en contra de las influencer y otras celebridades que hicieron proselitismo a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante la veda electoral previo a las Elecciones México 2021.

A través de las stories de su cuenta en Instagram, el novio de la actriz Angelique Boyer manifestó que no podía quedarse callado ante esta situación. "Veo las historias de algunos compañeros, algunos influencers y dicen: 'no es que a mi no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión... pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos', que se ve que les pagaron por decir esa estupidez".

El galán de telenovelas pidió a estas personas que participaron en la campaña a favor del PVEM en plena veda electora, no apoyar causas políticas únicamente por cuestiones económicas, "no se vendan, la dignidad no tiene precio".

En un encuentro que Galilea Montijo tuvo con varios medios de comunicación, se le preguntó por el comentario de Sebastián Rulli, señalando que por ser de otro país no debería opinar de la política en México.

"Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? Aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé".

El actor Sebastián Rulli le dio una cachetada con guante blanco a la conductora del programa "Hoy". En una publicación en Instagram del periodista de espectáculos Edén Dorantes escribió este mensaje para Galilea Montijo:

La respuesta habla por sí sola, el que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual.

Asimismo dijo que era dura y triste la realidad, "para que este país realmente cambie y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros".

Varios usuarios de Instagram defendieron al actor: "Sebastián es más México que todos esos vendidos, porque ama más a un país donde no nació pero si a crecido", "Sebastián lleva más de 20 años en México y puede opinar lo que le venga en gana" y muchos más, son los comentarios a su favor.