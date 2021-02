Sebastián Rulli tachado de corriente por grosería hacia Angelique Boyer

Sebastián Rulli de 45 años de edad se encuentra en el ojo ele huracán por la forma en como se llega con su novia la también actriz Angelique Boyer de 35 y es que mientras ella lo grabó para subir un vídeo a su cuenta de Tik Tok, el histrión le dijo "sácate a la ver...", generando polémica entre los internautas.

En el vídeo se puede a Angelique Boyer diciendo que quiere tocar el rostro de Sebastián Rulli, pero este al parecer en modo de broma por la manera en como se expresó la mujer de origen francés debido a un filtro que utilizó este le dijo dicha grosería la cual fue tomada por muchos como divertida mientras que otro aseguraron que no es la manera de hablarle así a una dama en especial por qué supuestamente la ama según los usuarios quienes no podían creer que Sebastián Rulli tuviera ese vocabulario y es que siempre lo han visto como un hombre educado ante todo.

Para quienes no lo saben Sebastián Rulli y Angelique Boyer tienen varios años de relación, pero lejos de querer pisar el altar ellos han dicho que no les interesa el hacer boda mucho menos sellar su amor con un papel, por lo que son felices de esa manera, pero eso no es todo pues siempre han sido una de las parejas más envidiadas del espectáculo debido a lo bien que se llevan, aunque muchos empezaron a dudar de su romance por la manera en que el actor originario de Argentina se expresó de la famosa.

Otra de las cosas por los que ambos actores son elogiados por su público es que jamás se meten en problemas es decir cuando los medios los cuestionan sobre cualquier cosa, ellos de inmediato responden de manera inteligente, pues no les gusta para nada quedar mal, pero como se dijo anteriormente lo hacen de manera precavida, pues quieren dar de que hablar, pero de manera positiva.

Angelique Boyer también ha tratado de ser un ejemplo para muchas mujeres en cuestión de salir adelante y es que ella lleva varios años en la industria tratando de sobresalir sin la ayuda de ningún hombre, un ejemplo es como ha obtenido varios protagónicos en la pantalla chica donde se ha convertido en una de las actrices favoritas del público, incluso la han nombrado la reina de las telenovelas por sus capacidades histriónicas, mientras tanto Sebastián Rulli también ha sido reconocido por su talento en la pantalla chica, es decir se ha convertido en el estelar de varias producciones importante en el mundo del espectáculo.

"Que horror, principalmente porque la ama no debería hablarle así con ese léxico. Pero bueno cada dama lo permite", "Ay por favor como si todos nosotros no dijeramos malas palabras!!!", "Esa frase desde hace años ya es 'comun',muchas estudiantes de secundaria y bachillerato la utilizan a cada rato,no hay porque 'espantarse'", "Y ya es acoso o es una grabación para el rato estar mamando que agrecion de género es más a mí que chingados me importa", le escriben a los dos actores.

Recordemos que la pareja también se ha convertido en un ejemplo para el mundo fitness y es que ambos entrenan demasiado para tener ese cuerpazo que se carga, por lo que en redes tratan de fomentar el deporte además de la buena alimentación, por lo que son muy populares en Instagram por llevar a cabo ese estilo de vida.

Angelique Boyer también es una gran amiga, pues cuando su amiga la también actriz Fernanda Castillo estuvo delicada de salud, después de haber dado a luz, ella de inmediato estuvo al pendiente de ella, dejando en claro que amistad como la de ella pocas y menos en el mundo de la farándula el cual es muy difícil.

Regresando con el amor que se tienen los dos actores en redes sociales ambos artistas derrochan miel en cada una de sus publicaciones, ya que casi siempre se mandan mensajes de amor muy tiernos con los cuales desatan la emoción de sus fans quienes desean una relación así.

