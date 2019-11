Sebastián Rulli vuelve aparecer desnudo y pide likes para enseñar más

Sebastián Rulli no se quedó de brazos cruzados y compartió otra foto donde aparece desnudo en la playa, pero con sus manos cubriendo sus partes íntimas y es que el actor pidió medio millón de likes para que la siguiente foto fuera aún más atrevida, causando polémica entre sus fans.

"Si esta foto pasa el medio millón de likes, les prometo que la siguiente es la del Millón. ¿Dicen que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor, será cierto? Quisiera abrazarlos a todos en este día de acción de gracias pero cómo ven, ahora no puedo, escribió Rulli en la foto.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 150 mil likes y varios comentarios de todo tipo por parte de sus colegas del espectáculo, quienes lo retan a que la próxima foto sea mucho más sensual, ya que todos quieren ver al histrión de telenovelas como Dios lo trajo al mundo.

"Like para que enseñe la pilinga jajaja", "O Brother. Luego no digan que de donde lo saca", "Compareeeee ahí le va mi like Pa que pase de ese medio millón", "Pero si ya todos te lo vimos en Posdata Tu Gato Ha Muerto hace muchos años", le escribieron a Rulli en redes sociales.

Cabe mencionar que Sebastián mantiene una relación amorosa con Angelique Boyer desde hace varios años y han sido considerados la pareja ideal del mundo del espectáculo, pues son una de las más solidas del medio y aunque muchos ya quieren que se case Angelique ha sido bien clara en su postura.

"Creo cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley no y por la religión nada más, porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad si el día de mañana no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo....", dijo Angelique en una entrevista para el programa Hoy hace unos meses.