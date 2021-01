Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, así fue su historia de amor y ella dice por qué se terminó

México. Los actores Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, ambos originarios de Argentina y quienes han hecho su carrera artística en México, fueron esposos años atrás e inesperadamente se separaron. Ambos son padres de un niño y en su momento siempre compartieron acerca de lo bonito que fue el amor que sintieron el uno por el otro.

Cecilia Galliano y Sebastián Rulli terminaron su matrimonio en 2011 en medio de un problema legal y en entrevista con el programa Sale el Sol, la cual circula en YouTube, Cecilia fue cuestionada respecto a cuáles fueron los motivos por los que terminó con Rulli.

Cuando uno se separa es porque ya no da para más, no porque nos separemos no nos amamos... O te puedes amar, pero hay cosas que no, que se hicieron o se hacen y ya no podía seguir”, menciona la guapa exconductora del programa Sabadazo, donde compartió con Laura G.