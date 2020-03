Sebastián Yatra canta "Falta amor" a la humanidad junto a Ricky Martin

Sebastián Yatra lanzó una nueva versión de su canción "Falta amor" en colaboración con el astro boricua Ricky Martin. "Esta canción es entre un milagro y una premonición, empiezo por el milagro", contó el cantante en una charla con El Debate desde su hogar en Medellín, Colombia, donde permanece en cuarentena ante la pandemia de COVID-19.

El intérprete había incluido la canción antes mencionada en su álbum de baladas "Fantasía", cantada solamente por él. Antes de grabarla se la había mandado a Ricky Martin para que la grabaran juntos, pero no obtuvo respuesta alguna. "Luego me vine a enterar que estaba en uno de los momentos más importantes de su vida, el nacimiento de su hija Lucía, justo un día antes de hacer el video yo solo, Ricky aparece y me dice que si, que vamos adelante con la canción, así que cancelamos toda la producción contra viento y marea, con tal de esperar a que él grabara y le diera ese nivel increíble que le dio y luego, llega la premonición, con unos simbolismos que van a ver en el video: mucha angustia, mucha desesperación, tal como percibo este momento que estamos viviendo, en cada rincón del mundo estamos enfrentando mucho dolor, ansiedad y luego llega la luz", comentó Sebastián Yatra.

Al final la melodía nos lleva a la calma, vuelve la paz, eso es lo que espero que suceda después de este tiempo de virus y enfermedad, que vuelva la salud, la tranquilidad, el amor.

Sebastián Yatra y Ricky Martin en la filmación del video musical "Falta amor". Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

"Falta amor" en las voces de Sebastián Yatra y Ricky Martin, en verdad se ha convertido para todos aquellos que la han escuchado, en un respiro ante estos tiempos complicados y en un mensaje de esperanza. Para el colombiano grabar una canción junto al boricua, simplemente un sueño hecho realidad.

Tengo que decirte que jamás, ni en mis sueños más ambiciosos e inverosímiles, yo me imaginé que Ricky grabaría una canción conmigo así que es un sueño hecho realidad, punto.

El trabajar al lado de uno los íconos de la música latina, dejó una gran enseñanza para Sebastián Yatra, "que ser buen artista te hace grande, pero ser buen ser humano te convierte en un ¡gigante!".

"Falta amor" forma parte de su segundo álbum de estudio "Fantasía", lanzado en abril de 2019, un disco que se caracteriza por alejarse más de la música urbana, enfocándose solo en la balada romántica y el clásico pop latino.

'Fantasía' me llevó a crear un vínculo indestructible con mi gente.

"Me permitió darle la vuelta a medio mundo para ver de frente, en la gira, a cada una de las personas que creen en mí y que saben que todo lo que hago es por ellos, tú no sabes lo que yo siento cada vez que los veo llorar, bailar, gritar, eso para mí es ratificar que voy por el camino correcto".

El antes y después de Sebastián Yatra

Sus inicios datan al 2006, a los 12 años de edad, cuando comenzó a componer sus primeras canciones, eligiendo la música como profesión y emprendió la búsqueda de su equipo de trabajo para dar inicio a su carrera musical. En 2014 lanzó en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador su primer sencillo promocional "El psicólogo", una balada pop de su autoría.

La joven carrera musical de Sebastián Yatra "despegó" directo al universo en julio de 2016, cuando tras haber firmado con Universal Music Latino, lanza el sencillo "Traicionera"; el debut de la canción fue sorprendente, apoderándose desde la primera semana de los primeros lugares de los listados de radio oficiales de Latinoamérica, Estados Unidos, España y Portugal.

Mi carrera tiene un antes y un después de 'Traicionera'. Por supuesto valoro el antes, porque fue una siembra dedicada y juiciosa, después llegaron las flores.

"Siento mucho agradecimiento y amor por esa canción, pero como este es un camino largo, seguimos enfocados, sembrando y echándole mucha agua a la tierrita", recalcó Sebastián Yatra.

Al ser uno de los grandes representantes de la música latina a nivel mundial, trae una gran responsabilidad para Sebastián Yatra en hacer buena música, "sobre todo por estos días siento que al mundo le 'Falta amor' así que mi misión es llenar a la gente de amor, de esperanza. Otro de mis objetivos en este momento es pedirles a quienes me oyen o me ven, que nos quedemos en casa, que cuidemos nuestra salud, que valoremos la vida, tú me cuidas y yo te cuido, juntos podemos sanar al mundo".

Al final del día, ¿qué le ha dejado la música? "Una de mis más grandes satisfacciones es poder unir, saber que alguien está cantando mis canciones en Italia, en Australia, en México, en Colombia y que estamos juntos en ese sentimiento, eso es invaluable".

Sebastián Yatra compartió con todos los lectores de El Debate, el siguiente mensaje ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que vive la humanidad. "Pienso que estamos recibiendo un mensaje muy claro de la naturaleza, del planeta y del cielo, creo que la invitación ahora es a ser buenos seres humanos, pensar en el otro, cuidar nuestra tierra, ser cautos con el dinero, coherentes con nuestras decisiones, ser amorosos, creativos, familiares".

Este es el momento de entender que cada uno de nuestros actos tiene una consecuencia y que lo que yo haga hoy aquí en mi casa, le puede impactar a alguien que esté allá en México, hoy tenemos que entender que somos uno.

"Sinaloa me muero por verlos, los quiero".

A sus 25 años de edad, Sebastián Yatra es uno de los grandes exponentes de la música latina a nivel internacional. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

