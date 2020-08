Sebastián Yatra lanza "A dónde van" y habla de su serie con Tini

Miami, 20 ago (EFE).- El artista colombiano Sebastián Yatra lanzó este jueves su nueva canción “A dónde van”, una colaboración con el cantante Álvaro Díaz, originario de Puerto Rico, Estados Unidos, que describió como su "favorita" entre todas las canciones que ha hecho.

El tema forma parte del nuevo disco del cantautor, quien contó a EFE que está agendado para principios de 2021. Para seguir trabajando en el álbum, el artista salió de la casa de sus padres a las afueras de la ciudad de Medellín, Colombia y se mudó temporalmente a Miami.

Tomó la decisión cuando se suspendió permanentemente la serie que debió haber grabado con su actual exnovia, Tini Stroessel. "La pandemia lo cambió todo. Por ahora no hay planes de retomar ese proyecto", indicó el cantante.

Otra cosa que modificó el coronavirus para el artista fue la forma de hacer música, pues "A dónde van” fue compuesta durante un "campamento digital a través de Zoom", según dijo.

El tema fusiona la guitarra española, con el pop de Yatra y lo urbano de Díaz.

Me encanta el resultado. Espero que también les guste a mis fans, pero en realidad ya me siento muy feliz con el trabajo que hicimos”, dijo el artista colombiano.

“A dónde van” es la voz de una persona rechazada en el amor, que se pregunta ¿a dónde van los besos y el resto de los sentimientos que mantenían el romance en la relación?. Así como los sentimientos que genera un desengaño, la música oscila entre lo lento de la nostalgia con la rapidez de la pasión.

No sé porqué, pero desde que oí la guitarra quedé enamorado y sabía que tenía que ser parte de una canción mía”, indicó Yatra.

El tema es el tercer tema que ha sacado Yatra en menos de un mes. A finales de julio salió “No bailes sola”, su colaboración con Danna Paola y hace una semana presentó en Premios Juventud el remix de “Locura”, con Cali y el Dandee, Justin Quiles y Dalex.

La diferencia es que mientras que las canciones anteriores eran parte de las producciones de sus colegas, “A dónde van” forma parte del próximo disco del cantante colombiano, quien contó que está agendado para principios de 2021.

Me encantó hacerlo y me gustaría hacerlo de nuevo. Es increíble cómo se van abriendo las cosas. Empecé cantando y ya tuvo la oportunidad de hacer doblaje de películas, de conducir. Me siento muy feliz y abierto a aprovechar las oportunidades de seguir explorando y aprendiendo”, señaló.