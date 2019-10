Sebastian Yatra le pide a Shakira que graben juntos una balada

Medellín (Colombia).- El cantante colombiano Sebastián Yatra aseguró este domingo a Efe que sería un "honor" cantar una balada junto a Shakira después de haber realizado colaboraciones con Carlos Vives y Juanes en los temas "Robarte un beso" y "Bonita", respectivamente.

"Shakira, cantemos juntos algún día. Sería un honor gigante. ¿Se imaginan? Sería muy loco", expresó Sebastián Yatra en una entrevista con Efe, previa a su concierto en Medellín, a donde llegó con su gira "Yatra Yatra Tour".

El artista de 25 años regresó al país después realizar presentaciones en México, Uruguay, Chile y Argentina, con "lleno total" en escenarios como el Luna Park en Buenos Aires y el Auditorio Nacional en Ciudad de México.

"No me lo termino de creer. Estoy muy agradecido con la vida", enunció el cantautor, que recientemente se llevó dos premios en los Latin American Music Awards, en las categorías "Álbum Favorito Pop" con su disco "Fantasía" y "Canción Favorita" con "Ya no tiene novio", en colaboración con el dúo de hermanos Mau y Ricky.

Yatra indicó que pese a no asistir a la gala de entrega de los premios por sus compromisos en Argentina en ese momento, al conocer los ganadores "no me lo creía".

Para el artista, es "muy bacano (agradable) que haya esa aprobación con las baladas".

Yo me arriesgué, este tipo de canciones pueden durar para toda la vida", dijo el colombiano al hablar sobre su apuesta por este género cuando nuevas corrientes triunfan en la industria musical.

Ante la respuesta del público con "Fantasía" y las tres nominaciones que recibió en los Latin Grammy -en una de ellas compite con Ricardo Montaner y Alejandro Sanz en la categoría "Mejor Álbum Vocal Pop"-, el cantante advirtió que espera continuar "presentando la balada a esta nueva generación, a niños y jóvenes que quizás no la conocen".

El intérprete de "Cómo Mirarte" señaló que este año han pasado "muchas cosas" tanto en su carrera como en su vida personal.

Entre canciones y colaboraciones encontró el amor con la cantante y actriz argentina Tini Stoessel, un capítulo que calificó como "muy emocionante y muy especial".

Yo creo que es providencial porque es una persona que me entiende y yo la entiendo más que a nadie", dijo Yatra, y agregó que como artista "es difícil que a uno le entiendan este ritmo de vida. A veces ni siquiera uno lo logra comprender".

De su relación con Tini, con quien estrenó el sencillo "Oye" y sorprendió a sus fanáticos en su concierto en Medellín, el colombiano detalló que "nos lo estamos gozando, nos tratamos de acompañar lo más posible y de encontrar espacios siempre de calidad para estar juntos".

En el centro de eventos La Macarena cantó junto a Tini "Cristina", en un concierto que agotó entradas en pocos días y que desató la euforia del juvenil público con la aparición de Carlos Vives para cerrar por lo alto su presentación en su ciudad natal.

El intérprete aprovechó la presencia de doce mil espectadores para revelar su faceta como diseñador en una alianza con la marca Totto, que estrenó en sus tiendas la colección bajo la frase "Yatra lo dice todo", que tiene prendas y accesorios inspirados en su música y en su jovial personalidad.