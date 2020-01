Sebastián Yatra protagoniza ola de memes, por su apellido

Miles de memes circulan en redes sociales en alusión al apellido del cantante y compositor Sebastián Yatra, originario de Colombia, todo por el meme de Elsa, personaje de la película Frozen.

Siguiendo a la temática del meme de Elsa, de inmediato comenzaron a circular infinidad de memes en las redes sociales basados en el apellido del famoso cantautor de temas como Quiero volver y Alguien robó.

Aun no se sabe quien o quienes son los responsables de viralizar estos memes, pero de lo que no queda duda es que se han convertido en la sensación de las redes, y seguramente le han sacado una sonrisa hasta al mismísimo Sebastián Yatra.

Yatra-nquilízate, "Yatra-pea", "Yatra-je la pizza" y "Yatra igo sueño, bye", son algunos de los muchos títulos de memes basados en el apellido Yatra.

La gente no deja ni de compartirlos, ni de hacer más memes que quizá no hubiesen salido a la luz de no haber tampoco aparecido el meme de Frozen.

Sebastián es originario de Medellín, Colombia, y su nombre completo es Sebastián Obando Giraldo y se ha hecho famoso con su música de balada romántica, pop latino y reguetón.

El cantante obtuvo éxito internacional en 2016 gracias a Traicionera, uno de los primeros temas que dio a conocer y se escuchó en muchos países.

Sebastián vivió gran parte de su niñez en Miami, Florida, Estados Unidos, al lado de su familia, y según información en su biografía, comenzó a componer sus primeras canciones cuando tenía 12 años de edad.

Su carrera la comienza de manera profesional en 2014 en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador, al dar a conocer su primer sencillo promocional El psicólogo.

¿Y por qué Elsa desencadena los memes de Yatra?

El pasado 1 de enero de 2020, usuarios de las redes sociales viralizaron el primer meme del año protagonizado poro Elsa, personaje del famoso largometraje Frozen, de Disney.

El nombre de Elsa se comenzó a utilizar para completar otras palabras y darle un sentido cómico, que después pasó a convertirse en tendencia.

De esa manera, usuarios se fijaron en el apellido de Sebastián (Yatra) y nacieron memes alusivos a él.