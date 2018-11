Sebastián Yatra se roba el corazón de las 'culichis'

Por primera vez, el cantante colombiano pisó los escenarios sinaloenses causando gran euforia, emociones, sorpresas y haciendo estallar por completo a su público en el palenque de la Feria Ganadera 2018.

Propósitos

Con humildad y entusiasmo, el joven de 24 años de edad, ofreció una rueda de prensa mostrando su entusiasmo de presentarse en Culiacán con su gira Mantra Tour.

“Es nuestro primer concierto en Culiacán, es la primera vez que hacemos tardeada entonces me gusta porque se da la oportunidad a los niños de venir y acompañarnos y vivir este espectáculo. Nosotros tratamos de que cuando vienen a nuestros shows vivan algo distinto”.

Asimismo, destacó que el 2018 fue un año de muchos retos y sueños cumplidos además mencionó que México, es uno de los países de los que se ha enamorado, ya que ha tenido la oportunidad de colaborar con Alejandro Fernández y recientemente con Poncho Lizárraga de la Banda El Recodo. “El 2018 ha sido un año de muchas metas, muchos sueños cumplidos. He conocido a personas increíbles y cada vez nos sentimos más en casa aquí en México; he tenido la oportunidad de conocer docenas y docenas de ciudades de este gran país, cada estado es impresionante, cada lugar tiene su magia y es un país que se roba el corazón de cada artista que viene a trabajar aquí”. Sebastián Yatra adelantó que se viene muchas sorpresas para el 2019, muchas colaboraciones y nuevos proyectos en su carrera artística. “Me fascinan los artistas mexicanos, el año que entra saldrá una colaboración con Reik pronto la voy a compartir con todos ustedes, además me gustaría trabajar con Juanes, Shakira, J Balvin. Vienen muchas sorpresas para el 2019, estamos muy felices”.

Las fans de Yatra cantaron a todo pulmón sus éxitos. Foto: Noé Macareño.

Eufórico show

Entre luces y fuegos artificiales, el colombiano salió al escenario en punto de las 17:04 horas desatando furor por las culiacanenses, interpretando sus grandes éxitos como Sutra, Suena el dembow, Alguien robó, Devuélveme el corazón, Por fin te encontré, entre otras más. Caía la tarde del domingo, cuando Sebastián Yatra agradeció al público de todas las edades que se encontraban en el recinto por haber estado presentes en el espectáculo.

“Muchas gracias Culiacán, que bonita gente. Hay que vivir el día a día con un abrazo, un respeto”.

El colombiano hizo vibrar el recinto. Foto: Noé Mascareño.

Para luego deleitar con Cómo mirarte, Amorfoda y Por perro. El éxito de su carrera musical más esperado por los culiacanenses fue No hay nadie más, en donde los presentes encendieron sus teléfonos celulares para cantar a todo pulmón.

Por último, los fanáticos se pusieron de pie al momento de los temas Ya no tiene novio, Traicionera y Robarte un beso. Uno de los momentos más impresionantes fue cuando el cantante salió al escenario con la playera de la Selección Mexicana, la cual autografió para después aventarla al público. Sin duda, Yatra regaló a sus fanáticos una tarde llena de sorpresas, baile y romanticismo.