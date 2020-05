Sebastián Yatra solo tiene bellas palabras para su ex Tini Stoessel

Sebastián Yatra engalana la portada del mes de junio de la revista ELLE, publicación donde dio a conocer sus primeras declaraciones tras su ruptura sentimental con la también cantante Tini Stoessel.

El cantautor colombiano manifestó que siempre estará agradecido con su ahora ex novia Tini Stoessel. "Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré, gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más y eso lo es todo, tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy", resaltó Sebastián Yatra.

Asimismo contó que durante estas semanas de aislamiento social, ha reflexionado y meditado sobre la vida:

Este periodo de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad.

Así confirmaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel su separación

Tras varios rumores de una separación, los mismos cantantes informaron en sus respectivas cuentas de Twitter, que su noviazgo había terminado.

"Hola, queríamos contarles que con Tini decidimos terminar la relación, vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón, gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho".

También te puede interesar:

Sebastián Yatra canta "Falta amor" a la humanidad junto a Ricky Martin

Sebastián Yatra y Monsta X unifican el idioma universal, la música

Tini Stoessel y sus fotos en bikini tomadas por Sebastián Yatra