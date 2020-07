Sebastián Yatra y Danna Paola en tendencia por el estreno del video No Bailes Sola

Sebastián Yatra y Danna Paola se convirtieron en tendencia el día de hoy, ya que en unas horas se estrenara el video No Bailes Sola, tema que tiene a todos inquietos, pues los fans deseaban ver algo de los dos artistas juntos desde hace tiempo.

En YouTube ya han salido algunos avances de ambos cantantes donde se puede ver a Danna Paola con traje intergaláctico y a Sebastián Yatra dentro de un televisor preguntándole a la mexicana si está cansada de estar sola, por lo que Danna Paola llama a un número telefónico que el colombiano menciona.

Hasta el momento el tráiler del video cuenta con más de dos millones de reproducciones y los comentarios van desde lo bien que luce Danna Paola con dicho traje, hasta lo galán que luce el artista.

Mientras tanto Twitter está siendo muy usado en estos momentos, pues esperan que el video sea lanzado pronto, y es que muchos aseguran que el videoclip será un hit, total, por lo que aquí te mostraremos que están poniendo los internautas en este momento sobre dicho estreno.

"Si amas mucho a Sebastián Yatra y Danna Paola te reto a poner sus nombres letra por letra con el tt", "tenemos que darle muchos views seguidos al vídeo, 3M en un día MÍNIMO, páginas de incógnito siempre así cuentan todas las visitas", "Danna siempre rompe mis expectativas, ya quiero ver ese video NO BAILES SOLA", "Ese traje de Danna se me imagina al de Rain on me de Ariana y dónde sale Yatra en la tele parece Maluma en La respuesta de Becky G", escribieron en Twitter.