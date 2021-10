Sebastián Zurita cae rendido ante la belleza de Celia Lora al verla en revelador escote

México.- Quien no se pudo resistir a los encantos de Celia Lora fue el actor Sebastián Zurita, quien no perdió la oportunidad de fotografiarse al lado de la playmate y los comentarios no se hicieron esperar, pues desataron todo tipo de reacciones.

Zurita posó al lado de Lora y cayó rendido a sus pies ante tremendo escote, lo que de inmediato generó varios comentarios. La playmate fue quien compartió la fotografía con "su compadre" a través de su perfil en Instagram y recordó aquel encuentro que tuvieron.

En la fotografía la estrella de Acapulco Shore y La Casa de los Famosos lució un fulminante escote que se robó todas las miradas, pues no existe quien no se quede maravillado con este y las ocasiones en las que lo presume en fotografías y videos.

Entre los comentarios, se leyó que los fanáticos de Celia Lora estarían muy contentos de verla actuar, esto al lado de Sebastián Zurita en la serie erótica El juego de las llaves, una producción de Amazon Prime Video.

"Estaría padre que los viéramos en el juego de las llaves a los dos", escribió un usuario en la sección de comentarios. El apoyo hacia esta petición no se hizo esperar y todos comenzaron a hablar al respecto, recordando que para la segunda temporada incluyeron a Alejandra Guzmán y Laura León, así que Celia podría ser una posibilidad en un futuro.

Sin embargo, Sebastián ya no participa en la serie, por lo menos en la segunda temporada, donde dejó el elenco, pero no se revelaron los motivos. Mientras tanto, continúan Maite Perroni, Ela Veldén, Horacio Pancheri, Marimar Vega, Fabiola Campomanes, Hugo Catalán, entre otros.

