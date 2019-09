Sebastián Zurita revela mensaje que le dejó su mamá Christian Bach

Christian Bach dejó un gran vacío no solo en el medio del espectáculo sino también en sus hijos y esposo. Luego de la muerte de la actriz su familia debió seguir adelante, enfocados en sus respectivos proyectos y siempre, teniendo muy presentes sus enseñanzas.

En una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el actor Sebastián Zurita compartió un bello mensaje que su mamá Christian Bach le dejó, sin duda alguna la mejor herencia. "Nos pidió el siempre ser emocionados por lo que hay en la vida, por dejarse sorprender, creo que eso es lo más bonito".

Sebastián Zurita contó además cómo se encuentran actualmente él, su hermana Emiliano y su papá Humberto Zurita.

Muy bien, la verdad, justamente pues viviendo la vida como es, los procesos, disfrutando las victorias, estar en familia.

Cuando la salud de Christian Bach se complicó, el actor estaba en México en las grabaciones de la serie "El juego de las llaves". Durante sus días libres viajó a Los Ángeles donde se encontraba su mamá y, al ver lo mal que estaba, decidió poner un alto al trabajo para estar con ella.

Sebastián Zurita contó a Ventaneando en una anterior entrevista, que los últimos momentos de vida de su mamá los recuerda con mucho cariño, pues madre e hijo no los vivieron como una despedida.

Mi mamá es una diosa en todos los sentidos, una mujer concreta, espectacular, muy directa en lo suyo. Son cosas muy fuertes cuando estás en ese proceso.

"Pero también el ver cómo esa persona lo toma o sabe que está pasando, es poder estar juntos y ya no te preguntas más, no estás tratando de vivir un momento, el último, sino que vives toda una vida. 32 años al lado de ella y todos los que me queden seguirán siendo al lado de ella”.