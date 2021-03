Secreto de Allisson Lozz para perder peso: "no tengo tiempo de hacerme 30 ensaladas con 30 ingredientes"

Allison Lozz no dudó en compartir con sus miles de seguidores de su secreto para perder peso y lucir aún más hermosa y radiante. Desde hace un tiempo los fans de la ex actriz de telenovelas notaron que su apariencia física y su estado de ánimo eran distintos, por lo que le estuvieron preguntando cómo había logrado deshacerse de algunos kilos.

A través de una serie de publicaciones en la stories de su cuenta en Instagram, Allisson Lozz aseguró que al poco tiempo de comenzar a tomar los productos de Purium, tuvo buenos resultados no solo en bajar de peso, sino también con un padecimiento que tiene desde los 12 años de edad.

La ex actriz quien protagonizó telenovelas como "Al diablo los guapos", contó a sus seguidores que había tomado de todo y nada le hacía efecto, pero con los productos de Purium fue totalmente distinto. "Me ayudó a bajar de peso, empezaba a bajar de peso cuando empecé con mis viajes y ya lo dejé, pero me encantó por eso".

Asimismo Allisson Lozz señaló que este productor era un súper alimento concentrado, limpio y que tenía efecto rápido. Dijo que se prepara su "shake" y se toma las cápsulas, "son alimentos comprimidos porque yo no tengo tiempo de hacerme 30 ensaladas con 30 ingredientes".

Además de ayudarla a perder de peso, otro de los beneficios que ha tenido es con respecto a la migraña crónica, "me las ha bajado un poco no totalmente". La hoy directora de ventas de una conocida marca de cosméticos, manifestó que desde su adolescencia padece gastroenterocolitis. A los 12 años de edad comenzó a estar inflamada, "súper mala con una gastritis y colitis horrible, un dolor impresionante, era comer y correr al baño".

Allisson Lozz resaltó que algo que la impactó cuando comenzó a tomar los productos antes mencionados, es que al día siguiente "me quitó el dolor (de la gastroenterocolitis), para mí fue un gran alivio, porque como siempre digo la salud y yo no somos buenas amigas, tengo muchos males, pero me ha encantado".