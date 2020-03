Seguidores de Gomita llaman "suegra" a su mamá

Gomita utilizó de nueva cuenta, y como de costumbre, su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía, en esta ocasión al lado de su madre y luciendo sus rostros al natural, lo que generó cientos de comentarios de parte de los internautas.

En dicha instantánea Araceli Ordaz y su madre lucen impecables rostros sin una gota de maquillaje, lo cual también llamó la atención de sus seguidores y comenzaron a halagar la belleza al natural de ambas.

La intención de Gomita al compartir esta imagen es celebrar en el Día Internacional de la Mujer a la mujer más importante en su vida; su madre, a quien también dedicó un emotivo mensaje en la descripción de la publicación que enterneció a muchos.

De la misma manera, decidió enviarle un mensaje a todas las mujeres que la siguen y forman parte de su vida para que sepan que quedarse calladas no es lo correcto y que aprendan a ponerle un alto a todas aquellas personas que no las valoran.

A todas mis hermosas mujeres que me siguen en todas mis redes, preciosas pongamos altos y limites, si el hombre que está a tu lado no te valora y no te respeta, ese no es un HOMBRE", agregó.