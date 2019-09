Seguidores de Gomita temen que termine como Lyn May por cirugías

La conocida comediante Gomita volvió a desatar fuertes criticas entre sus seguidores en redes sociales, esta vez no precisamente por su manera de vestir para su viaje a la ciudad de la moda, ni por conducir escuchando reguetón en París, mucho menos por usar sus sandalias desgastadas por Venecia.

En esta ocasión sus seguidores se volvieron en contra de ella por subir un nuevo vídeo a su cuenta oficial de YouTube donde revela que estuvo de nueva cuenta en visita con su cirujano para unos pequeños arreglos en su cuerpo.

Gomita detalló que acudió al prestigiado doctor, Javier Ruiz, en busca de querer borrar la cicatrices que sus distintas cirugías le ha dejado a lo largo del tiempo.

La joven de 25 años explicó que decidió aplicarse botox o ácido hialurónico en las axilas y a consecuencia de eso se le hicieron unas marcas que quiere borrar, además de buscar eliminar las cicatrices que sus anteriores cirugías le han dejado.

Ante la revelación de la conductora mexicana, sus seguidores se volvieron en contra de ella y no respetaron su desición, los internautas comentaron en el vídeo que la comediante no debería someterse a nuevos tratamientos estéticos, pues aseguran que podría terminar como Lyn May.

"Tengo miedo q vallas a quedar como Lyn May no soy hater pero ten mucho cuidado" "Ya no te operes nada gomita te vez bien hermosa así con lo que ya llevas" "Goma no m*#s ya no te hagas nada !! Espérate a que tengas 40 años y ahora sí te cirugeas toda".

Los fanáticos se mostraron preocupados por Gomita, pero a pesar de eso, hubo quienes prefirieron apoyarla con sus decisiones, argumentando que ya es una adulta y puede hacer con su cuerpo lo que le plazca.