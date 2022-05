"Seguimos en busca de la verdad", papá de Debanhi agradece a Edén Muñoz por canción en honor a su hija

El cantante y compositor Edén Muñoz, originario de Los Mochis, estado de Sinaloa, México, a través de la música pudo expresar todo su sentir por el caso de Debanhi Escobar, la joven estudiante de Derecho quien estuvo desaparecida durante 13 días y posteriormente, lamentablemente su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna abandonada, cerca del lugar donde había sido vista por última vez.

El ex vocalista y líder de Calibre 50, escribió y compuso la canción "Te voy a encontrar", en memoria de Debanhi y dedicada a todas las familias que han sufrido o sufren por una situación similar.

Una parte de esta emotiva canción dice, "cuanto silencio en la casa, sigo sin saber de ti, nada es lo mismo mi vida, como me haces falta, sigue tu olor en el aire, tus cosas intactas, sigo mirando tus fotos y sigo también sin perder la esperanza. Ha sido un infierno este tiempo, no sé, no me sabe vivir si tú no estás, no voy a rendirme, te lo prometí, no pierdo la fe, quiero estar en paz, te sigo buscando, no descansaré, lo juro por ti, te voy a encontrar".

El señor Mario Escobar, padre de Debanhi, agradeció a Edén Muñoz por la canción que compuso en memoria de su hija. A través de la cuenta en Instagram de su hija, expresó:

Gracias a Edén Muñoz por esta bella canción en honor a mi hija y seguimos en busca de la verdad.

Los mensajes solidarios no se hicieron esperar: "un abrazo don Mario, estoy con usted hasta que se haga justicia por Debanhi", "por Debanhi, por todas las que no regresaron", "un abrazo con el alma", "está canción me pone la piel chinita, Dios les dé mucha fortaleza para seguir adelante" y muchos más.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril en el kilómetro 15,5 de la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, frente al motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México, luego de haber asistido a una reunión con sus amigas.

El caso conmocionó al país por la imagen viral de Debanhi abandonada en la carretera y por la búsqueda del padre. 13 días después, el cuerpo de Debanhi fue hallado en el interior de una cisterna abandonada, en el motel Nueva Castilla, a escasos metros del lugar donde desapareció.

Leer más: "Digan la verdad", padre de Debanhi Escobar envía nuevo mensaje a las "amigas"

En sus redes sociales, Edén Muñoz expresó que el caso de Debanhi y de las miles de personas que sufren lo mismo, lo tenía demasiado sensible.

"De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus ser queridos, y también a todos aquellos que anhelan ser encontrados, con mucho amor y respeto siempre".