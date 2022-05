"Seguimos vivitos", Luis Mario Garza, baterista de Grupo Pesado, sufre tremenda caída del escenario

Este fin de semana Grupo Pesado llevó a cabo un exitoso concierto, como siempre, en El Mante, estado de Tamaulipas, México. Al término de este show ante miles de seguidores, el baterista Luis Mario Garza sufrió una tremenda caída, ya que no vio un hueco que estaba en el escenario. El músico tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital y afortunadamente, no tuvo lesiones de gravedad.

En su cuenta de Instagram, el baterista de Grupo Pesado publicó unas imágenes del momento cuando fue auxiliado por paramédicos y unos miembros del staff, momentos después de su fuerte caída. "El escenario tenía un hueco y lamentablemente no lo vi, al pisar con mi pie izquierdo ya no sentí el piso", comentó Luis Mario Garza.

Agradeció a sus compañeros, mánager, integrantes del staff, producción, medios de comunicación, paramédicos, "y todos los que se ofrecieron amablemente a darme apoyo. Me trasladaron en ambulancia al Hospital Praga aquí en Mante que, dicho sea de paso, se portaron excelente. Mil gracias".

Habemus baterista para rato, aquí ya me dicen 'el gato' jajajaja, ya he pasado varias, esta es mi tercera caída del escenario.

En su post también publicó fotografías antes de su accidente, un video desde el hospital y luego de haber sido dado de alta. "Gracias a Dios no pasó a mayores", "que te recuperes pronto, un abrazo", "abrazo fuerte, Luis, una anécdota más, que bueno que todo esté bien, bendiciones", "que bueno que no paso a mayores, ojalá te sientas ya mucho mejor compadre, saludos", "recupérate pronto compadre, gajes del oficio, los accidentes pasan, un fuerte abrazo y ojalá vuelvas pronto a los escenarios, ánimo" y muchos más, son los mensajes que ha recibido.

Asimismo, el integrante de Grupo Pesado, una reconocida agrupación del Regional Mexicano, originaria de Monterrey, Nuevo León, contó lo que sucedió a través de las stories de su perfil en Instagram.

"Es mi tercer caída del escenario, había un hueco, terminamos de tocar y no vi, estaba todo oscuro, por sacarle la vuelta a unas personas, no vi el piso, algunos golpes, pero gracias a Dios no hay fracturas, seguimos vivitos y coleando".