¿Seguirá los pasos de Ninel Conde? Revela Lorena Herrera si se hará cuenta de OnlyFans

México.- Cada vez es más común que los famosos decidan incursionar en OnlyFans, la plataforma para ofrecer contenido explícito y exclusivo bajo una cuota mensual que varía, pero se mantiene en promedio en 20 dólares, es decir, unos $400 pesos mexicanos. Diferentes figuras de mundo del entretenimiento lo han hecho como Yanet García, Ninel Conde y Bella Thorne pero ¿Lorena Herrera lo hará? La famosa responde.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante mexicana fue cuestionada sobre la posibilidad de mostrar su belleza y físico de impacto a través de la famosa plataforma, y su respuesta fue contundente.

"No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años [de carrera], que no tendría que hacer algo que para mí sería incómodo. Me sentiría quizás incómoda", compartió la originaria de Mazatlán, Sinaloa.

Fue así como Lorena Herrera se negó rotundamente a incursionar en OnlyFans; también externó que sea cual sea la intención, le parece un tema muy denigrante y deprimente, incluso, señaló que las personas que lo hacen deben estar en una situación económica terrible.

"Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas", agregó durante la entrevista.

Finalmente, explicó que para ella la intimidad de cada persona es un asunto que debe ser reservado y que no le parece correcto que todo mundo pueda ver. Asimismo, destacó a una de sus colegas de trabajo, argumentado que es todo un fenómeno en el mundo del espectáculo y en redes sociales y nunca ha enseñado de más.

Lorena Herrera hablaba sobre Maribel Guardia, quien a pesar de ser una mujer muy hermosa y de un físico de impacto, jamás ha tenido que destapar de más para poder ser el centro de atención.

