¿Seguirá siendo el rey de mil coronas? "El Mijis" denuncia ante la FGR a Lalo Mora por acoso sexual

El político mexicano Pedro Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", dio a conocer que interpuso en la Fiscalía General de la República (FGR), una demanda contra el cantante Lalo Mora por acoso sexual, tras haber tocado indebidamente un seno de una fan, luego de tomarse una fotografía.

Asimismo el Diputado Local en la LXII Legislatura del Congreso del estado de San Luis Potosí, informó que propondrá la "castración laboral".

A través de su cuenta en Twitter, "El Mijis" expresó: "Lalo Mora nos salió 'invasor', pero del cuerpo de las mujeres". Hace unos días se viralizó una video en redes sociales donde el cantante de música norteña, uno de los fundadores de Los Invasores de Nuevo León, toca con lujuria a una fanática.

El Diputado Local por Morena, manifestó al respecto: "no puede ser que frente a tantos ojos abusen sexualmente de ellas y nadie haga algo. Y ¿si fuera tu jefa, tu esposa o tu hija?".

Este fue el mensaje que publicó "El Mijis" con respecto a la denuncia a Lalo Mora.

Asimismo informó que la mañana de este viernes denunció al compositor del conocido corrido "Laurita Garza", ante las autoridades correspondientes por acoso sexual.

La próxima semana voy al Congreso a proponer la 'castración laboral'.

En una entrevista para El Universal, Pedro Carrizales aseguró que no es la primera vez que el cantante Lalo Mora de 74 años de edad, originario del poblado La Arena, municipio de Los Ramones, Nuevo León, protagoniza una situación como esta.

"Lo que estamos tratando de hacer es que no se normalice la violencia contra las mujeres, que no se haga costumbre", expresó "El Mijis".

Ante la controversia, Lalo Mora ofreció una escueta disculpa en una entrevista para el programa "Chismorreo" de Multimedios (televisora en Monterrey, Nuevo León). "Ahí me disculpan por todos los medios, me siento muy apenado", agregando que no podía comentar nada más, pues supuestamente estaba grabando un video musical.

Una situación similar vivió hace unos meses el cantante Don Vicente Fernández. Una joven mujer publicó en redes sociales un video donde se ve cuando "El Charro de Huentitán" pone su mano derecha en una de sus senos, mientras se tomaban una fotografía del recuerdo hace unos años, en su Rancho Los Tres Potrillos.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Don Vicente Fernández (quien fue señalado por acoso sexual), ofreció una disculpa y mencionó que no lo hizo con mala intensión.

"Yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención, si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas, yo ni me acuerdo cómo pasó".

