Segunda temporada de The Witcher y Netflix comparte las primeras imágenes de Henry Calvin como Geralt

A través de la cuenta de Facebook de Netflix, se compartieron las primeras imágenes de Henry Cavill como Geratl para la segunda temporada de The Witcher.

En la publicación de Facebook se muestra a Geralt con una nueva armadura: "Nueva temporada, nueva armadura. Primeras imágenes de Henry Cavill como Geralt en The Witcher, temporada 2"

Usuarias y usuarios quedaron encantados con las imágenes de Henry Cavill modelando la armadura nueva y esperan con anuncias la nueva temporada.

Cabe señalar que la primera temporada de The Witcher ha arrasado la plataforma de Netflix y la segunda temporada se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus, pero el día de hoy se ha mostrado el adelanto con las fotos de Henry Cavill con armadura y el medallón de Geralt.

Henry Cavill como Geralt y su armadura de la segunta temporada de The Witcher / : Captura

El actor también compartió las fotos en su cuenta de Instagrama con las palabras: 'It may turn out,' said the white-haired man a moment later, 'that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they'll look back and see the Wolf."

Que quiere decir:

"Puede resultar", dijo el hombre de pelo blanco un momento después, "de que sus camaradas o compañeros pregunten qué les sucedió a estos hombres malvados. Diles que el Lobo los mordió. El lobo blanco. Y agreguen que deben de seguir mirando por encima del hombro. Un día mirarán hacia atrás y verán al Lobo"

Haciendo referencia de Time of Contempt (Tiempo de Odio), la segunda novela de la saga de The Witcher.

Las series están basadas en libros de los mejores vendidos de fantasía y describen como un cuento épico y familiar que sigue la historia de tres individuos del vasto mundo de El Continente, donde humanos, elfos, hechiceros, nomos y monstruos batallan para sobrevivir, donde el bien y el mal no es fácilmente encontrado, los cuales fueron escritos por Andrzej Sapkowski.

Los fans esperaban escuchar noticias sobre la segunda temporada de The Witcher, pero hasta el momento no ha una fecha exacta para el estreno.