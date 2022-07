"Seguramente lo estaba usando", Alfredo Adame defiende a Jesús "N", presunto feminicida de Yrma Lydya

Asimismo, el actor, de 64 años de edad y originario de Guadalajara, Jalisco, dijo que Jesús "N" es una persona inteligente, como para no saber las consecuencias de sus actos . "A mí me extraña tanto que haya hecho esto, que cite a su esposa para matarla en un restaurante, digo, si lo quieres hacer, pues la matas en tu casa".

No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo.

Ante esto, Alfredo Adame piensa que Yrma Lydya anduvo con Jesús "N" por interés . "¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79? Amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido".

"A mí me vino a la mente inmediatamente algo que dijo alguien por ahí, pues esta jovencita estuvo, no sé si casada o rejuntada con Quiñones, el dueño de radio 13, terminaron en tremenda bronca porque Quiñones decía que esta mujer, le había robado dinero y que ellos habían terminado muy mal".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

