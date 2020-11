Seis canciones de Bad Bunny imprescindibles esta pandemia

El cantante de reggaetón Bad Bunny se ha caracterizado durante los últimos años por ocupar los primeros lugares en las listas de la música latina, acumulando una gran cantidad de seguidores en sus distintas redes sociales.

Canciones como Callaíta, Ni Bien Ni Mal, entre una larga lista de piezas musicales que han ganado la admiración de millones de personas en América Latina y el mundo entero.

Por ello, a continuación Debate trae para ti una recopilación de las canciones que no pueden faltar en tu play list si eres fiel seguidor del nacido en Almirante Sur, Puerto Rico.

Canción con ritmo que te hace bailar sí o sí, se posicionó como la más escuchada en el verano de 2019 dentro de la plataforma musical Spotify. Actualmente supera las 350 millones de reproducciones en la plataforma de videos Youtube.

Otro de sus grandes triunfos en la industria del reggaetón, colaboración con el internacionalmente conocido Drake grabada a finles del 2018, pero que en pleno 2020 supera la impresionante cifra de 900 millones de visualizaciones en Youtube.

Tema que tuvo gran impulso entre ss seguidores gracias al video oficial que fue lanzado junto con ella, donde se muestra cómo sería encontrarse pérdido en medio del mar, para después arribar a una isla desierta. En este sitio, las imágenes nos muestran que aunque a veces nos quejemos, un lugar que consideramos malo, puede terminar por no serlo tanto.

Una de las canciones con ritmo más lento de sus carrera, pero también una cuya letra ha logrado cautivar a millones de personas en el orbe, hasta el momento supera los 750 millones de reproducciones en Youtube.

Ya no quiero que nadie me hable de amor, ya me cansé", suena al inicio.