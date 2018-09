Selena Gomez causa furor con su ¿aumento de pechonalidad?

Selena Gomez es una de las indiscutibles reinas de Instagram. Sus publicaciones se vuelven virales y consiguen millones de likes, como la que llevó a cabo recientemente. La joven intérprete compartió una foto donde luce un atrevido escote y con esto, muchos de sus fans se preguntan si recurrió a una cirugía de aumento de senos.

Selena Gomez gusta de usar sexys escotes, en los diversos eventos a los que es invitada. Foto: AP

Selena Gomez no ha titulado sus fotos y es que, vistos los comentarios, mejor callar y otorgar. Comentarios como "se ve distinta" han sido los más sutiles, y es que no han sido pocos los que han alarmado de que "se ven más grandes". Evidentemente, sus fans hablan de sus pechos, y es que, no sabemos si por el top bien ceñidito o porque, verdaderamente, haya pasado por el quirófano para un aumento de senos, Selena luce una "pechonalidad" de lo más exuberante.

Dichas fotos se las tomó Selena Gomez en una de las fiestas de la Semana de la Moda en Nueva York. Podemos verla con el cabello largo y recogido, un vestido negro en el cual hacía sobresalir sus senos, mientras sujetaba un cóctel rojo en la mano.

Las fotos de Selena Gomez están haciendo más ruido del que ella, seguramente esperaba. Ahora, la incertidumbre la dejamos en tus manos.